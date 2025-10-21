OGLASIO SE MAĐARSKI MOL: Požar u rafineriji u Százhalombatti nema veze sa eksplozijom u Rumuniji

MOL je održao vanrednu konferenciju za medije na kojoj je izričito isključena bilo kakva povezanost požara u Százhalombatti sa eksplozijom u Rumuniji. Nisu pronađeni tragovi spoljnog uticaja, ponovno pokretanje rafinerije je započeto, snabdevanje gorivom je obezbeđeno, a niko nije povređen.

„Svi su dobro“, naglasio je Krištijan Pulai, direktor za proizvodnju i razvoj u okviru Downstream sektora MOL Grupe, koji je bio na licu mesta cele noći.

Prema njegovim rečima, požar je lokalizovan, a vatrogasci trenutno rade na obezbeđivanju područja. Postupali su prema hitnom protokolu, tako da se postrojenja koja nisu pogođena požarom postepeno ponovo pokreću, istovremeno sa procenom štete. I MOL i premijer Viktor Orban ranije su naglasili da je snabdevanje gorivom u Mađarskoj zagarantovano.

Na konferenciji za štampu MOL je demantovao više glasina.

„Nismo videli eksploziju. U slučaju vanredne situacije, ispuštamo gasove kroz baklje, što proizvodi jak zvučni efekat, ali nije bilo eksplozije. Bio je to lokalizovan požar“, objasnio je Pulai.

Prema izveštajima sa terena, najpre se noću čuo zvuk nalik eksploziji. Jedan lokalni stanovnik izjavio je:

„Probudio nas je zvuk i mislili smo da je jedna od MOL-ovih rafinerija eksplodirala. Nebo je bilo crveno od plamena.“

MOL je takođe potvrdio da slučaj u Százhalombatti nema nikakve veze sa eksplozijom u rumunskoj rafineriji Petrotel-Lukoil koja se dogodila u ponedeljak.

„Ne postoji nikakva povezanost između incidenta u Rumuniji i slučaja u Dunavskoj rafineriji, to eksplicitno želimo da isključimo i zaustavimo spekulacije“, naglasila je Piroška Baakoš, portparolka MOL Mađarska.

Istraga je u toku, ali nema indikacija o spoljašnjem uzroku.

„Iako je stručna istraga još uvek u toku, prema sadašnjim saznanjima nema naznaka da je došlo do spoljašnjeg uticaja,“ rekao je direktor proizvodnje.

Dodao je da je postrojenje AV3 u Dunavskoj rafineriji „važno, ali ne i ključno“ za celokupan rad rafinerije, te da je zbog toga ponovno pokretanje moguće.

Postrojenje AV3 je prva tačka obrade sirove nafte u rafineriji, gde se prema tački ključanja nafta razdvaja u komponente koje se potom šalju u druga postrojenja. U ovoj grupi radi oko 120 ljudi, po smeni oko 20. Rafinerija ima tri takva postrojenja: AV1, AV2 i AV3.

Pulai je naglasio da:

„U najgorem slučaju, rafinerija može da radi sa dvotrećinskim kapacitetom, ali to zavisi od obima štete.“

Nakon izbijanja požara, rafinerija je zaustavljena prema hitnim procedurama.

„Sada kada je požar lokalizovan – upravo sam dobio informaciju da vatra samo još tinja – moje kolege su počele sa ponovnim pokretanjem rafinerije“, rekao je.

Procena štete tek nakon što se postrojenje ohladi

Procena štete može početi tek kada se postrojenje potpuno ohladi, što traje oko 24 sata. Do tada nije moguće sa sigurnošću reći kolika je šteta. Kvalitet vazduha se stalno meri, mobilna laboratorija službe za vanredne situacije je na terenu i do sada nisu zabeleženi nivoi iznad dozvoljenih granica.

Za danas su svi radovi izvođača u rafineriji obustavljeni, što je deo bezbednosnog protokola.

Očekuje se da se sve vrati u normalu do srede.

Na kraju, MOL se zahvalio vatrogascima i službi za vanredne situacije, koji su stigli na lice mesta u roku od nekoliko minuta i odmah počeli sa gašenjem požara.

Autor: D.Bošković