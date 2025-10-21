SVET U NEIZVESNOSTI: Da li je sadržina 'non pejpera' koji je Putin poslao Trampu razlog odlaganja samita dva lidera?!

U neformalnom diplomatskom dokumentu, takozvanom "non pejperu", koji je Rusija poslala Sjedinjenim Državama tokom vikenda, Moskva je ponovila zahtev da preuzme potpunu kontrolu nad čitavim regionom Donbasa, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika i izvor upoznat sa situacijom.

Prema oceni jednog američkog zvaničnika koji je govorio za Rojters, Rusija ovim praktično odbacuje stav predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da linije fronta treba da ostanu "zamrznute" na postojećim pozicijama.

U istom "non pejperu", Rusija je ponovila i svoj raniji stav da u okviru bilo kakvog mirovnog sporazuma ne sme biti prisustva trupa NATO na teritoriji Ukrajine, dodao je jedan od američkih zvaničnika.

Bela kuća i ruska ambasada u Vašingtonu nisu odgovorile na zahtev Rojtersa za komentar.

Vest o "non pejperu" dolazi u trenutku kada je sve neizvesnije da li će doći do najavljivanog samita između Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina, koji bi trebalo da se održi u Budimpešti.

Visoki zvaničnik Bele kuće izjavio je za Rojters da za sada "ne postoje planovi" za održavanje tog sastanka "u bliskoj budućnosti".

Tramp je prošlog četvrtka razgovarao telefonom sa Putinom, nakon čega je izjavio da bi sastanak u Budimpešti mogao da se održi u naredne dve nedelje.

Na privatnom sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u petak, američki zvaničnici su, prema navodima Rojtersa i drugih medija, predstavili predlog koji je inicirao Kremlj, a koji podrazumeva da Ukrajina prepusti Donbas Rusiji u zamenu za delove oblasti Zaporožje i Herson.

Zelenski je odbacio taj predlog, nakon čega je Tramp javno izjavio da linije fronta treba da ostanu na postojećim pozicijama.

Autor: Iva Besarabić