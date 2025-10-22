HOROR KOD KOŠICA! Tinejdžer ukrao kola od dede, seo da se provoza sa drugarom, PA SE ZAKUCAO PUNOG GASA U DALEKOVOD: Suvozač stradao, vozaču se bore za život

U slovačkom selu Margecany u utorak se dogodila strašna tragedija u kojoj je život izgubio petnaestogodišnji dečak. Nesreću je izazvao njegov dve godine mlađi drug, koji je svom dedi uzeo ključeve od automobila i odlučio da se provoza.

Međutim, vožnju nije uspeo da kontroliše — automobil je u punoj brzini udario u betonski stub dalekovoda, a petnaestogodišnjak je poginuo na mestu.

Trinaestogodišnji dečak iz Margecana, u Košičkom kraju, odlučio je da utorkom popodne uzeme dedin auto bez dozvole. Tom prilikom poveo je i svog petnaestogodišnjeg prijatelja.

Njihova avantura, međutim, završila se smrtonosno. U blizini akumulacionog jezera Ružín dečak je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Auto je udario u betonski stub pod naponom, a od siline udara odbio se nazad na kolovoz.

Jedan dečak mrtav, drugi povređen

Petnaestogodišnji saputnik preminuo je na mestu nesreće. „Vozača je ekipa hitne pomoći prevezla u bolnicu. Prema preliminarnom izveštaju lekara, zadobio je povrede sa predviđenim vremenom lečenja do 14 dana“, izjavila je za list Plus JEDEN DEŇ portparolka policije Lenka Ivanova. Alkotest kod trinaestogodišnjeg vozača bio je negativan.

Autor: Iva Besarabić