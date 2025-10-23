DRAMA U RUSIJI! Srušio se plafon u dečjoj bolnici, evakuisano na desetine mališana (VIDEO)

Nezamisliva tragedija izbegnuta je danas u ruskoj Novosibirskoj oblasti, kada se srušio plafon u dečjoj bolnici. Sreća u nesreći je da su zaposleni videli pukotine i prebacili decu u druge sobe svega nekoliko sati pre incidenta, pišu ruski mediji.

Srušio se plafon u dečjoj bolnici u Novosibirsku

Kako je saopštila pres-služba Tužilaštva Novosibirska, evakuisano je ukupno 46 mališana. Plafon se srušio na trećem spratu hirurškog odeljenja bolnice oko 12.10 sati po lokalnom vremenu. U zgradi se urušio i deo krova, piše ruski "RBC".

Prema rečima guvernera Novosibirske oblasti Andreja Travnikova, niko nije povređen. Pacijenti bolnice prebačeni su u druge medicinske ustanove u gradu.

- Pošto je uočila pukotinu na plafonu, uprava bolnice je veoma brzo reagovala i premestila decu koja su se nalazila u tom krilu zgrade u druge prostorije - napisao je šef regiona na svom Telegram kanalu.

Россияне особый подвид людей,они не жалеют ни чужих детей,ни своих



❗️Утром в одной из палат хирургического отделения детской городской клинической больницы № 1 по ул. Вертковской, 3 произошло обрушение потолка, сообщает губернатор Новосибирской области Травников. pic.twitter.com/fcrS2uhauD — laralara (@FraLorik) 23. октобар 2025.



Bolnica koja se urušila izgrađena je 1952. godine. Kapitalni remont krova u toj zgradi obavljen je 2019. Zaposleni u regionalnom Ministarstvu građevinarstva započeli su proveru stanja konstrukcije zgrade.

Urušila se i škola u Novosibirsku

Это школа в городе Татарск Новосибирской области. Нет, по ней не били беспилотники или ракеты. Там даже пожара не было. Она просто рухнула и все. Вот что бывает, когда власть тратит все средства на разрушение соседней страны, вместо того, чтобы отстраивать свою собственную. pic.twitter.com/Huqf5D29e9 — IanMatveev (@ian_matveev) 21. септембар 2025.

Krajem septembra urušila se i škola u Tatarsku takođe u Novosibirskoj oblasti, ali sreća u nesreći je da se incident dogodio tokom vikenda kada niko od đaka ni zaposlenih nije bio u obrazovnoj ustanovi.

Na društvenim mrežama objavljen je i snimak urušavanja škole.

Autor: D.Bošković