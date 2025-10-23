HOROR FEMICID! Ubio bivšu ženu nasred ulice, pa ostavio poruku koja ledi krv u žilama - Nožem joj unakazio telo i lice, nije joj bilo spasa, umrla u agoniji

Horor nasilje usred bela dana potreslo je severni deo Milana. Šezdesetčetvorogodišnji Luigi Morcaldi, nezaposlen već neko vreme i bez stalnog prebivališta, brutalno je usmrtio svoju bivšu suprugu Lucianu Ronchi, a potom pokušao da pobegne.

U njegovom automobilu pronađena je krvava jakna i poruka naslovljena „Otrovan kolač“, koju je posvetio Luciani i njenom sinu, ispunjenu besom i ogorčenjem. Napad se dogodio u sredu ujutro, oko 10 sati, u ulici Grassini 5 u Bruzzanu, predgrađu Milana. Prema izjavama svedoka, Morcaldi je ženu zgrabio za kosu i više puta je udario, dok su se njeni krici orili ulicom. „Čuo sam kako žena zapomaže, a zatim sam video muškarca kako je vuče i udara“, ispričao je jedan od radnika koji su pokušali da joj pomognu. „Pala je na zemlju, krv joj je tekla iz vrata i lica.“

Brutalni napad usred dana

Prema rečima tužioca Marcella Viole, Luciana je zadobila čak 14 uboda nožem, „s posebnom brutalnošću po licu“. Iako su prolaznici pokušali da intervenišu, žena je ubrzo preminula u bolnici Niguarda, uprkos višesatnoj operaciji lekara koji su se borili za njen život. Svedoci su ispričali da je napadač, pre nego što je pobegao, vikao: „Izađi iz moje kuće!“ – i potom se udaljio na skuteru.

Kobna poruka: „otrovan kolač“

Policija je u njegovom automobilu pronašla krvavu jaknu i poruku naslovljenu „Otrovan kolač“. U njoj je Morcaldi ispisao rečenice upućene Luciani i njenom sinu, u kojima je izlio sav svoj bes i frustraciju. Poruka je, prema policijskim izvorima, otkrivala njegovu nameru i psihičko stanje pre zločina.

Osam sati ga tražili po Milanu

Policija je tragala za ubicom više od osam sati. Najpre su uočili njegov skuter, a potom i automobil u kojem je povremeno spavao. Morcaldi je uhapšen oko 18 sati u parku Parco Nord, samo nekoliko kilometara od mesta zločina. Pokazao je policiji kantu za smeće u koju je bacio preklopni nož – oštrica je bila slomljena od siline uboda.

Ispostavilo se da je noć uoči ubistva viđen u istom kraju, vidno uznemiren, s rancem na leđima. Od razvoda pre tri godine nije živeo s Lucianom, a poslednjih meseci boravio je u automobilu svoje sestre. Tragedija koja je potresla Milano još jednom je otvorila pitanje porodičnog nasilja i neprepoznatih signala koji su mogli da spreče ovaj zločin.

Autor: D.Bošković