AKTUELNO

Svet

Brutalno ubistvo u sred bela dana: Krici se orili ulicom, krv je tekla svuda... Monstrum ostavio jezivu poruku

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Šezdesetčetvorogodišnji Luiđi Morcaldi ubio je svoju bivšu suprugu Lucianu Ronči na ulici, a potom pokušao da pobegne. Napad se dogodio u sredu oko 10 sati u predgrađu Brucano. Prema svedocima, Morcaldi je ženu zgrabio za kosu i više puta je udario, dok su se njeni krici orili ulicom. „Pala je na zemlju, krv joj je tekla iz vrata i lica“, rekao je jedan od radnika koji su pokušali da joj pomognu.


Luciana je preminula u bolnici Niguarda uprkos višesatnoj operaciji. Prema rečima tužioca Marcela Viole, zadobila je čak 14 uboda nožem, „s posebnom brutalnošću po licu“.


U Morcaldijevom automobilu policija je pronašla krvavu jaknu i poruku naslovljenu „Otrovan kolač“, u kojoj je izrazio bes i ogorčenje prema bivšoj supruzi i njenom sinu.

Posle osam sati potrage, ubica je lociran i uhapšen u parku Parko Nord, nedaleko od mesta zločina. Policiji je pokazao kantu za smeće u kojoj je bacio preklopni nož — oštrica je bila slomljena od siline uboda.

Morcaldi je, prema rečima poznanika, poslednjih meseci živeo u automobilu svoje sestre, a noć uoči ubistva viđen je u kraju vidno uznemiren. Tragedija koja je potresla Italiju ponovo je otvorila pitanje porodičnog nasilja i neprepoznatih signala koji su mogli da spreče zločin.


U Morcaldijevom automobilu policija je pronašla krvavu jaknu i poruku naslovljenu „Otrovan kolač“, u kojoj je izrazio bes i ogorčenje prema bivšoj supruzi i njenom sinu.

Posle osam sati potrage, ubica je lociran i uhapšen u parku Parko Nord, nedaleko od mesta zločina. Policiji je pokazao kantu za smeće u kojoj je bacio preklopni nož — oštrica je bila slomljena od siline uboda.

Morcaldi je, prema rečima poznanika, poslednjih meseci živeo u automobilu svoje sestre, a noć uoči ubistva viđen je u kraju vidno uznemiren. Tragedija koja je potresla Italiju ponovo je otvorila pitanje porodičnog nasilja i neprepoznatih signala koji su mogli da spreče zločin.

Autor: D.Bošković

#Dan

#Horor

#Italija

#Ubistvo

#muz

#Žena

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR FEMICID! Ubio bivšu ženu nasred ulice, pa ostavio poruku koja ledi krv u žilama - Nožem joj unakazio telo i lice, nije joj bilo spasa, umrla u a

Hronika

JEZIVI DETALJI UBISTVA U NOVOM SADU! Ženi BUŠILICOM izbušio GLAVU: Dok je skakao sa mosta SVE PRIZNAO - ON PREŽIVEO!

Hronika

Bivši muž je iskasapio i bacio u njivu! Ovo je BRUTALNO UBIJENA ŽENA u Kragujevcu

Hronika

ŽENU UBO NOŽEM 6 PUTA PRED NJENOM SESTROM! Detalji ubistva u Novom Sadu: Troje male dece ostalo bez majke

Svet

Nemac sa ljubavnicom sa Balkana ubio ženu, pa ukrali nakit i pobegli: Uhapšen u Rumuniji, nađena i droga

Hronika

DRAMA NA VRAČARU: Mladić izboden nožem u stomak, napadač uhapšen na licu mesta!