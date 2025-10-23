Brutalno ubistvo u sred bela dana: Krici se orili ulicom, krv je tekla svuda... Monstrum ostavio jezivu poruku

Šezdesetčetvorogodišnji Luiđi Morcaldi ubio je svoju bivšu suprugu Lucianu Ronči na ulici, a potom pokušao da pobegne. Napad se dogodio u sredu oko 10 sati u predgrađu Brucano. Prema svedocima, Morcaldi je ženu zgrabio za kosu i više puta je udario, dok su se njeni krici orili ulicom. „Pala je na zemlju, krv joj je tekla iz vrata i lica“, rekao je jedan od radnika koji su pokušali da joj pomognu.



Luciana je preminula u bolnici Niguarda uprkos višesatnoj operaciji. Prema rečima tužioca Marcela Viole, zadobila je čak 14 uboda nožem, „s posebnom brutalnošću po licu“.



U Morcaldijevom automobilu policija je pronašla krvavu jaknu i poruku naslovljenu „Otrovan kolač“, u kojoj je izrazio bes i ogorčenje prema bivšoj supruzi i njenom sinu.

Posle osam sati potrage, ubica je lociran i uhapšen u parku Parko Nord, nedaleko od mesta zločina. Policiji je pokazao kantu za smeće u kojoj je bacio preklopni nož — oštrica je bila slomljena od siline uboda.

Morcaldi je, prema rečima poznanika, poslednjih meseci živeo u automobilu svoje sestre, a noć uoči ubistva viđen je u kraju vidno uznemiren. Tragedija koja je potresla Italiju ponovo je otvorila pitanje porodičnog nasilja i neprepoznatih signala koji su mogli da spreče zločin.



Autor: D.Bošković