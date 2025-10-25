AKTUELNO

Svet

UBIJEN SIN POLITIČARA U TURSKOJ: Uživao sa prijateljem, večerao, a onda ga je napadač hladnokrvno upucao

Izvor: Pink.rs/Cumhuriyet, Foto: Tanjug AP/Yavuz Ozden ||

U turskom mestu Malkara u provinciji Tekirdag dogodila se pucnjava u restoranu u kojoj je Ridvan Čolak, sin predsednika ogranka IJI partije u Malkari Alija Čolaka, izgubio život, dok je njegov prijatelj H. Y. teško ranjen.

Incident se odigrao juče oko 19.00 časova u restoranu koji se nalazi u sklopu odmorišta na putu Malkara-Hajrabolu, u mestu Gurgen Bajiri.

Prema dostupnim informacijama, sin vlasnika restorana H. Y. (25) i Rıdvan Čolak (35) večerali su kada je u lokal ušao S. C., koji je iz pištolja pucao u sto za kojim su sedeli.

Metci su pogodili obojicu, koji su potom pali na pod prekriveni krvlju. Napadač je nakon toga pobegao iz restorana.

Na lice mesta ubrzo su stigle policijske i hitne ekipe. Povređeni su prebačeni u Državnu bolnicu u Malkari, ali Rıdvan Čolak nije preživeo uprkos naporima lekara. Teško povređeni H. Y. prebačen je u Gradski klinički centar İsmail Fehmi Cumalioglu u Tekirdagu.

Policija je pokrenula potragu za napadačem S.C.

Autor: Iva Besarabić

#Policija

#Političar

#Turska

#Ubistvo

#sin

POVEZANE VESTI

Hronika

PUCNJAVA U PANČEVU: Muškarac teško ranjen, pogođen u glavu! Napadač ga sačekao ispred kuće

Region

OPSADNO STANJE U ZAGREBU! Upucan muškarac, sve vrvi od policije, napadač POBEGAO

Hronika

PUCNJAVA U BEOGRADU, RANJEN MLADIĆ (22): Upucan u noge, prebačen na Urgentni centar!

Hronika

ISPLIVAO JEZIV SNIMAK RANJAVANJA U WEST-U! Maskirani napadač prilazi Vuksanović, a onda se dešava ČUDO - Evo šta mu je spasilo ŽIVOT (VIDEO)

Hronika

OVO JE GREŠKA KOJA JE VLADIMIRA ODVELA U SMRT: Zakucao se u šleper, njegov brat povređen! Detalji pogibije prve žrtve snega u Srbiji

Svet

UMRO SIN POLITIČARA NAKON OKRŠAJA U SKADRU! Zapucali na mercedes hrvatskih tablica, ubijeno POZNATO IME IZ SVETA KRIMINALA, poginula i slučajna prolaz