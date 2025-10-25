UBIJEN SIN POLITIČARA U TURSKOJ: Uživao sa prijateljem, večerao, a onda ga je napadač hladnokrvno upucao

U turskom mestu Malkara u provinciji Tekirdag dogodila se pucnjava u restoranu u kojoj je Ridvan Čolak, sin predsednika ogranka IJI partije u Malkari Alija Čolaka, izgubio život, dok je njegov prijatelj H. Y. teško ranjen.

Incident se odigrao juče oko 19.00 časova u restoranu koji se nalazi u sklopu odmorišta na putu Malkara-Hajrabolu, u mestu Gurgen Bajiri.

Prema dostupnim informacijama, sin vlasnika restorana H. Y. (25) i Rıdvan Čolak (35) večerali su kada je u lokal ušao S. C., koji je iz pištolja pucao u sto za kojim su sedeli.

Metci su pogodili obojicu, koji su potom pali na pod prekriveni krvlju. Napadač je nakon toga pobegao iz restorana.

Na lice mesta ubrzo su stigle policijske i hitne ekipe. Povređeni su prebačeni u Državnu bolnicu u Malkari, ali Rıdvan Čolak nije preživeo uprkos naporima lekara. Teško povređeni H. Y. prebačen je u Gradski klinički centar İsmail Fehmi Cumalioglu u Tekirdagu.

Policija je pokrenula potragu za napadačem S.C.

Autor: Iva Besarabić