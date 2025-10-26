AKTUELNO

Svet

PANIKA U NJUJORKU: Napadač ide gradom i nasumično seče muškarce po licu, veruje se da je reč o 'poremećenom ludaku'

Izvor: Kurir.rs/NYPost, Foto: Pixabay.com ||

Osumnjičeni serijski ubica koji seče muškarce po levoj strani lica je na slobodi u Bruklinu, saopštili su izvori iz policije u nedelju.

Osumnjičeni je pokrenuo tri krvava napada tokom vikenda, počevši oko 6.30 ujutru u subotu u vozu Q koji je išao ka severu na stanici metroa Čerč Avenju, kada je 37-godišnji radnik posečen po levoj strani lica, rekli su izvori.

Policija je reagovala na poziv i žrtvu je hitno odvezla u bolnicu okruga Kings, gde je, prema policijskim podacima, njegovo stanje stabilno.

Zatim, u subotu u 21.40, isti zločinac je očigledno ponovo napao, napavši 53-godišnjeg muškarca na raskrsnici Foster Avenije i Njujork Avenije - ponovo ostavljajući žrtvu sa posekotinom na levoj strani lica, rekli su izvori.

I on je prevezen u bolnicu okruga Kings u stabilnom stanju, rekli su izvori.

Poslednji napad dogodio se neposredno danas pre 7.00 ispred broja 3311 Njukirk avenije, kada je napadnut 56-godišnji muškarac i ponovo posečen po levoj strani lica, prema policijskim navodima.

Žrtva je takođe prevezena u bolnicu okruga Kings u stabilnom stanju.

Američka policija je saopštila da su napadi pod istragom i da nije bilo hapšenja.

Policija nije zvanično povezala ova tri incidenta, ali izvori iz policije rekli su da preliminarna istraga sugeriše da iza sva tri napada stoji isti "poremećeni ludak".

pročitajte još

TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Automobil zgužvan, delovi rasuti po putu

Autor: Marija Radić

#LUDAK

#Muškarci

#Napad

#Njujork

#Panika

#lice

POVEZANE VESTI

Svet

PANIKA U NJUJORKU: Ekipe u skafanderima HITNO transportuju pacijente u bolnicu - Sumnja se na EBOLU

Svet

Pucnjava u Torontu: Povređeno 11 osoba, napadač u bekstvu!

Svet

Masakr u Njujorku: Pucnjava u restoranu, ima više mrtvih, ranjeno osmoro ljudi

Društvo

Pronađen Zoran koji je nestao pre 4 dana, dok se vraćao iz manastira Tumane: Živ je

Svet

Mučio i ubio Marinu, Anu, Nataliju i još troje dece: Jedan od najvećih monstruma umro u zatvoru, ko je Burcev?

Svet

KRVAVI MASAKR U NJUJORKU! Policajac ubijen pred kolegama, napadač se ubio – otkriven jeziv detalj iz automobila!