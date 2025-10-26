AKTUELNO

Baka i deka poginuli na povratku sa unukinog venčanja: Tragedija u Rumuniji (FOTO)

Poslednji sati sreće i poslednje zbogom. Baka i deka stradali su u saobraćajnoj nesreći u gradu Faget, u rumunskom okrugu Timiš.

Oni su pisustvovali venčanju svoje unuke, a život su izgubili na putu kući. Za njih je to možda bio najlepši trenutak, dok je za one koji su ostali najveća bol, prenosi portal Observator.

Prema prvim informacijama, 79-godišnji muškarac je izgubio kontrolu nad vozilom i ušao u suprotnu traku, sudarivši se sa automobilom kojim je upravljala 27-godišnja žena.

Muškarac i njegova supruga su poginuli na licu mesta, dok su dve druge žene u automobilu i vozač pretrpeli povrede i prevezene su u bolnicu. Još jedan muškarac koji je bio uključen u nesreću odbio je prevoz u bolnicu.

Baka i deka vraćali su se kući u Crivinu nakon venčanja svoje unuke. Delovi automobila bili su rasuti na desetine metara.

Šta kaže policija?

Muškarac str 79-godina je upravljao automobilom na DN 68 A, od Fageta ka Margini, i u desnoj krivini ušao u suprotnu traku, sudarivši se sa vozilom kojim je upravljala 27-godišnja žena.

Vozač i njegova 77-godišnja supruga poginuli su u udaru. Dve druge žene u automobilu, kao i vozač, povređeni su i prevezeni u bolnicu.

