Kralj Čarls jednom rečenicom izazvao opšti smeh u Vatikanu tokom posete papi

Kralj Čarls III je proteklih dana bio u Vatikanu na sastanku s papom Lavom XIV, a poseban trenutak dogodio se ispred Bazilike Svetog Petra, gde je kralj susreo učenike iz Scuola Primaria San Paolo.



Deca su ga srdačno pozdravila na engleskom: "Vaše Veličanstvo, škola San Paolo ima čast da vas pozdravi", na šta im je Čarls kroz smeh odgovorio namigivanjem: "Vaš engleski je izvrstan, bolji od mog italijanskog".

Njegova samoironična opaska izazvala je radost među učenicima.

Prema američkom časopisu People, kralj se zatim raspitao o njihovom školskom životu i duhovito primetio da im se verovatno daje mnogo domaćih zadataka.

Radosni susret s učenicima bio je u potpunom kontrastu s glavnim razlogom posete – misom koju su Čarls i kraljica Kamila održali s papom u Sikstinskoj kapeli. Taj istorijski trenutak označava prvu zajedničku javnu molitvu britanskog monarha i pape još od reformacije u 16. veku i simbolizuje novo poglavlje u odnosima Katoličke i Anglikanske crkve.

Autor: D.Bošković