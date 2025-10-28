GUJON: Važno je da mladi lideri iz sveta stvore pravu sliku o Srbiji iz ličnog iskustva

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, ugostio je juče u Beogradu mlade lidere iz Francuske koji se usavršavaju na Institutu za političku obuku u Parizu (Institut de Formation Politique).

Ovi mladi ljudi koji su stekli akademska zvanja na uglednim francuskim univerzitetima u bliskoj budućnosti će zauzimati značajne pozicije u medijima, političkim partijama, udruženjima i institucijama širom Evrope.

“Kada smo čuli za njihovo interesovanje da posete Srbiju odlučili smo da podržimo njihov dolazak u našu zemlju. Važno je da ovi mladi lideri stvore sliku o Srbiji iz ličnog iskustva, a ne da je upoznaju kroz prizmu često pristrasnih mejnstrim medija kojima su najčešće izloženi. Želimo da im pružimo priliku da upoznaju Srbiju onakvu kakva zaista jeste, kako bi po povratku mogli da šire istinitu priču o našoj zemlji ”, kaže Gujon.



Mladi lideri će u Srbiji boraviti pet dana gde će se sastati sa državnim zvaničnicima, sa predstavnicima civilnog sektora, a imaće priliku da posete srce Srbije - Kosovo i Metohiju kao i kulturne i sportske događaje.

“Mladi Francuzi će imati priliku da se uvere svojim očima o teškoj situaciji na Kosovu i Metohiji, da upoznaju srpsku tradiciju, vrednosti koje negujemo, da osete srpsko gostoprimstvo, vide zašto Srbiju zovu “zemlja košarke” i da otkriju koliko je naša država danas moderna i otvorena zemlja”, poručio je Gujon i dodao da svako ko je jednom video Srbiju svojim očima postaje njen iskreni prijatelj, jer shvati da iza političkih stereotipa stoji narod bogate duše, kulture i istorije.

U razgovoru sa Arno Gujonom mladi lideri su imali priliku da postavljaju pitanja o situaciji na Kosovu i Metohiji, poziciji Srbije u aktuelnim geopolitičkim izazovima i mnogo čemu drugom. Ovaj dijalog omogućio im je da steknu dublji uvid u kompleksnost ovog regiona i ulogu Srbije na globalnoj sceni. Ovim projektom, Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju nastavlja podršku organizacijama poput Asocijacije za razvoj Srbije koje dovode mlade, uspešne strance u Srbiju. Nedavno je sličnim povodom direktor Gujon ugostio 50 postdiplomaca sa Harvarda.

Autor: D.Bošković