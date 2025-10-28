JEZIV ZLOČIN U MAKEDONIJI! BRAT GA UBIO NA ROĐENDAN Telo čuvao u kupatilu, uklanjao tragove danima

I. I. (42) brutalno je ubijen na svoj rođendan, a policija je uhapsila njegovog rođenog brata S. I. (43) zbog sumnje da je počinio zločin, te da je danima posle pokušavao da ukloni tragove.

I. I. je ubijen u Kavadarcima u julu ove godine, ali je telo pronađeno tek u avgustu, nakon čega je policija uhapsila njegovog brata. Sada su, kako piše Telegraf, iz tužilaštva objavili jezive detalje zločina koji je do srži potresao Severnu Makedoniju.

Telo nesrećnog I. I. pronađeno je u šupi na roditeljskom imanju. Prema navodima prijatelja I. I. je, prenosi Telegraf, bio vredan i povučen čovek, koji je radio PVC stolariju. Njegove kolege kažu da je bio čovek koji mrava ne bi zgazio i svi su ga cenili i poštovali. Zbog toga su svi bili potreseni kada su saznali da je brutalno ubijen.

Prema navodima tužilaštva, I. I. je 27. jula obeležavao 42. rođendan, a u jednom trenutku S. I. je došao da mu bratski čestita. Braća su sedela i pričala, a onda su se dotakli teme podele imovine. Navodno je usledila rasprava, tokom koje je S. I. zgrabio čekić i svom snagom Iliju udario po glavi. Kada je I. I. pao od siline udarca, S. I. ga je udario još dva puta i ostavio ga da leži u krvi.

Bratu nije pružio pomoć, već se u kuću vratio tek sutradan, kada je Ilija već podlegao povredama, navode iz tužilaštva. Telo je potom premestio u kupatilo i danima je čistio krv i uklanjao tragove zločina. Istovremeno je sa karticom podizao novac sa njegovog bankovnog računa.

U jednom trenutku je Ilijino telo prebacio u šupu u dvorištu, gde ga je zakopao u plitkoj raki, preko koje je naslagao drva i druge predmete.

Telo nesrećnog I. I. sa jezivim povredama glave pronađeno je 5. avgusta ove godine, nakon čega je S. I. i uhapšen.

