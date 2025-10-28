AKTUELNO

GOLO TELE DEVOJKE PRONAĐENO U TORBI NA TROTOARU: Prolaznik naišao na jeziv prizor

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

Golo telo mlade žene pronađeno je nagurano u zelenu torbu za opremu i odbačeno na trotoaru na Menhetnu, saopštila je policija i potvrdili izvori, piše Njujork post

Policija Metropolitanske uprave za saobraćaj pozvana je na 125. ulicu i Park aveniju u Istočnom Harlemu nešto pre 19 časova po lokalnom vremenu u ponedeljak, nakon što je prolaznik naišao na jeziv prizor ispod železničke pruge Metro-Nort.

Telo je opisano kao telo bele žene u dvadesetim godinama, smešteno u crnu kesu za đubre, koja je potom stavljena u zelenu torbu za opremu zatvorenu učkurom i odbačenu na trotoar, rekli su izvori za "The Post".

Na telu nisu bili vidljivi tragovi povreda, a uzrok smrti još uvek nije utvrđen.

Autor: D.Bošković

