EVROPSKA ZEMLJA VRAĆA NOVAC OD KAZNI IZREČENIH U DOBA KORONE Vladina kasa će biti siromašnija za 26 miliona evra, ovo je argument suda

Ustavni sud Španije naložio je vladi te zemlje da vrati oko 26 miliona evra kazni izrečenih tokom karantina uvedenog 2020. godine zbog pandemije virusa Kovid-19.

Sud je ocenio da su delovi hitnih uredbi neustavni, zbog čega su mnoge novčane kazne postale nevažeće, prenosi "Jurovikli njuz".

Tokom vrhunca pandemije 2020. godine, širom Španije policija je izricala kazne za stvari poput izlaska napolje bez dozvole ili okupljanja u grupama, a te kazne su se zasnivale na zakonima o vanrednim situacijama, uključujući kontroverzni "zakon o zabrani kretanja".

Međutim, navodi se, u julu 2021. godine, Ustavni sud je proglasio ključne delove tih naredbi o zatvaranju nevažećim jer su previše ograničavale osnovna ljudska prava poput slobodnog kretanja.

Vlada mora da vrati svaki evro

Navodi se da će se presuda primeniti retroaktivno, što znači da kazne nikada nisu bile legalne od samog početka, a kao rezultat toga, vlada mora da vrati svaki naplaćeni evro.

Ministarstvo teritorijalne politike saopštilo je da je septembra ove godine ukinuto 92.278 kazni, kao i da je potrebno vreme za koordinaciju povrata novca između nacionalnih, regionalnih i lokalnih policijskih snaga.

Autor: Jovana Nerić