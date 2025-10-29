Pola sveta BEZ INTERNETA!

Amazonov AWS i Majkrostoftov Azure, dva najveća svetska provajdera cloud servisa, istovremeno su pogođeni prekidima u radu, što je izazvalo široko rasprostranjene internet poremećaje u brojnim svetskim velikim kompanijama.

Prema podacima sajta Downdetector, problemi su počeli oko 11:30 po istočnoameričkom vremenu, kada je došlo do naglog porasta prijava korisnika koji nisu mogli da pristupe servisima, veb-sajtovima ili aplikacijama povezanim na cloud.

Prekid u radu očigledno pogađa desetine platformi koje zavise od ovih cloud mreža, uključujući Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco i Kroger.

Čak i popularni alati za programere i obradu podataka, kao što su Blackbaud i Minecraft, imaju problema sa povezivanjem.

Downdetector prikazuje oštre skokove u prijavama problema i za AWS i za Microsoftove proizvode, potvrđujući da se ne radi o izolovanim incidentima.

Istovremeni kvar AWS-a i Azure-a posebno je zabrinjavajuć, jer ove dve kompanije čine okosnicu globalne internet infrastrukture, zadužene za hostovanje svega, od trgovine i zabave do poslovnih operacija i cloud skladištenja podataka.

Frustrirani korisnici preplavili su društvene mreže kako bi izneli svoje nezadovoljstvo. Jedan korisnik na platformi X napisao je:

"Prvo padne AWS, sad i Azure. Obožavam kad par velikih kompanija poseduje pola interneta!!!"

Ovo je drugi veliki prekid u radu AWS-a u manje od 10 dana, što ponovo pokreće zabrinutost zbog krhkosti internet okvira koji u velikoj meri zavisi od nekoliko cloud giganata.

Autor: S.M.