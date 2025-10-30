EMOTIVNI PRIZORI Alon Ohel sa gazom na oku svirao klavir u emisiji, roditelji i sestra mu se pridružili na sceni (VIDEO)

Izvedena je pesma Davida Broze "Pod nebom", uz podršku glumačke ekipe.

Pijanista Alon Ohel pojavio se na kraju izraelske satirične humorističke emisije "Erec Nehederet" (Divna zemlja), u kojoj je svirao klavir, dok je glumačka ekipa pevala pesmu Davida Broze "Pod nebom", u istoj emisiji u kojoj je pre više meseci pevačica Hanan Ben Ari otpevala pesmu za njega dok je bio talac palestinskog militantnog pokreta Hamas, prenose danas izraelski mediji.

Voditelj Ejal Kicis je kazao da prisustvo Ohela zatvara krug od pre osam meseci, kada se pevačica i izvođačica Hanan Ben Ari pridružila glumačkoj postavi emisije da otpeva pesmu za Alona Ohela, pijanistu u usponu koji je tada bio talac Hamasa, koji ga je zajedno sa drugim taocima oteo prilikom napada na južni Izrael u oktobru 2023. godine, prenosi "Tajms of Izrael".

My heart is singing at seeing Alon Ohel playing the piano on Israeli television. In captivity, he would play the piano on his leg.

It looks like he’s had an operation to remove the shrapnel that had been in his eye for two years. pic.twitter.com/3QYjzBuf3H — Nicole Lampert (@nicolelampert) 29. октобар 2025.

Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo, nosio je flaster na desnom oku zbog nelečenih povreda koje je zadobio prilikom napada Hamasa, povremeno se osmehivao dok je pratio glumačku ekipu, a posebno kada su mu se roditelji i sestra pridružili na sceni.

On je oslobođen 13. oktobra, prema mirovnom sporazumu koji je postignut na predlog američkog predsednika Donalda Trampa, zajedno sa još 19 preostalih živih talaca, nakon što ga je Hamas više od dve godine držao u zarobljeništvu u Gazi.

Autor: Jovana Nerić