Medicinsko čudo: Devojčica od 300 grama preživela zahvaljujući lekarima u Nemačkoj (FOTO)

Lekari Univerzitetske bolnice u Magdenburgu uspeli su da održe u životu prevremeno rođenu devojčicu koja je bila teška samo 300 grama, dovoljno dugo da počne da se samostalno razvija, prenosi danas Bild.

Iz bolnice su saopštili da je reč o "izvanrednom medicinskom uspehu", jer je devojčica rođena 16 nedelja pre termina, i stoga se smatra izuzetno prevremeno porođajem, a stopa preživljavanja takvih beba širom sveta iznosi samo 25 procenata.

- Dete je bilo na respiratoru sedam nedelja pre nego što je moglo samostalno da diše. Lečenje zahteva izuzetno precizan i pažljiv pristup - rekao je glavni lekar Ralf Betger, a kako beba izgleda pogledajte OVDE.

On je dodao da je porodica dugo ostala u bolnici, da bi se izgradila i održala veza sa detetom, a devet nedelja nakon prvobitno procenjenog datuma porođaja, roditelji su konačno mogli da odnesu devojčicu kući.

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, rekord za najmlađu preživelu prevremeno rođenu bebu na svetu drži Neš Kin iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je rođen 19 nedelja pre vremena i težio je samo 283 grama.

On je prvi rođendan proslavio u julu ove godine.

