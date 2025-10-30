TRAMP POBESNEO: On je nitkov i kriminalac, ružan iznutra i spolja, uživam da ga gledam dok se sada preznojava! Treba da bude u zatvoru!

Iako ga nije oslovio imenom i prezimenom, čini se da je Tramp osuo paljbu po njegovom prethodniku, Džozefu Bajdenu

Prvi čovek SAD Donald Tramp osuo je paljbu, čini se, po svom prethodniku na mestu predsednika Amerike Džozefu Bajdenu, iako ga nigde nije pomenuo imenom i prezimenom, piše Njujork post.

"On je kriminalac i treba da bude u zatvoru. Veliki nitkov, propalica. Ružna osoba, iznutra i spolja! Naneo sam mu težak poraz, obožavam da ga gledam sada kako se preznojava", naveo je Tramp na mreži Truth Social.

Tramp se u postu osvrnuo na izveštaj u kojem se tvrdi da je istraga "Arctic Frost" iz doba Džozefa Bajdena protiv njega počela na klimavim osnovama, linkujući na sajt JustTheNews.

Istraga "Arctic Frost" počela je u proleće 2022., u vreme kada je Tramp najavio da ponovo ulazi u predsedničku trku, odnosno, tokom Bajdenovog mandata i njegove administracije.

U novinskom članku se navodi da je FBI 2022. godine pokrenuo istragu pod kodnim imenom "Arctic Frost", usmerenu protiv Trampa i stotina njegovih saradnika zbog njihovih navodnih aktivnosti vezanih za (upad na Kapitol) 6. januara 2021. godine i pokušaje osporavanja rezultata izbora iz 2020. godine.

Dokument FBI, koji je poslužio kao temelj za pokretanje istrage, bio je, prema bivšim tužiocima i agentima, "slab" - nedovoljno potkrepljen dokazima i pravnim osnovom.

Navodi se da je nadzorni FBI agent koji je vodio istragu bio otvoreno protiv Trampa, i da je kasnije slučaj preuzeo specijalni tužilac Džej Smit.

Dokaz na kojem je FBI zasnovao istragu uključivao je i CNN intervjue, što se opisuje kao netačan i nepouzdan izvor informacija.

Republikanci, poput Džima Džordana i Čaka Greslija, tvrde da je istraga bila politički motivisana.

FBI i Ministarstvo pravde su navodno tretirali pokušaje Trampovih saveznika da podnesu alternativne liste elektora kao kriminalnu zaveru, iako su slične situacije u američkoj istoriji (1876. i 1960.) nikada nisu bile krivično gonjene.

Kritičari, uključujući bivše agente i tužioce, tvrde da dokument o pokretanju istrage nije sadržao konkretne dokaze o zločinu, već samo sugestije i medijske navode.

Autor: D.Bošković