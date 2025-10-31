ŽENA SLUČAJNO UBILA SVOG DEČKA! Pregazila ga automobilom ispred policijske stanice: Uprkos reanimaciji, muškarac nije preživeo

Strašna nesreća dogodila se ispred policijske stanice u Nemačkoj, kada je muškarac hteo da uđe u automobil svoje devojke (44) kada je ona počela da vozi, a automobil je udario 33-godišnjeg muškarca.

On je kasnije preminuo od posledica teških povreda.

Pretpostavlja se da su žena i njen partner nameravali da posete policijsku stanicu. Šta se tačno dalje dogodilo još nije sasvim jasno.

Slučajno ga ubila

Muškarac je pokušao da uđe na zadnje sedište BMW-a. Pre nego što je 33-godišnjak uopšte seo na zadnje sedište, 44-godišnja žena je počela da vozi. Muškarac je tako nespretno pao na zemlju da ga je udario automobil.

Žrtva je reanimirana na licu mesta, ali je ubrzo kasnije preminula u bolnici od teških povreda.

Zašto su žena i njen dečko očigledno želeli da odu u policijsku stanicu nije jasno.

Policija vrši uviđaj

Veštački izveštaj koji je naručilo javno tužilaštvo sada će utvrditi kako je do nesreće došlo. Saobraćajna policija sprovodi dalju istragu.

Policija incident tretira kao nesreću, a ne kao krivično delo.

Autor: Iva Besarabić