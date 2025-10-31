AKTUELNO

Svet

Roditelji prodali bebu za 7.000 evra, za taj novac kupili automobil: Policija ih traži, uhapšen i muškarac (47)

Foto: Pixabay.com

Rumunska policija traga za dvoje mladih, starosti 18 i 21 godinu, koji su osumnjičeni da su tokom leta prodali svoje dete, staro svega tri nedelje za 7.000 evra. Sumnja se da su novac iskoristili za kupovinu automobila.

Sud u Goržu naložio je hapšenje i 47-godišnjeg muškarca koji je, prema navodima tužilaštva, kupio bebu i lažno se predstavio kao njen otac.

Prema pisanju medija, dete je prodato porodici iz Gorža.

Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT), teritorijalna kancelarija Gorž saopštilo je da je protiv 47-godišnjeg muškarca pokrenut zahtev za pritvor zbog sumnje u trgovinu maloletnicima, davanje lažnih iskaza i učešće u falsifikovanju službenih isprava.

"Osumnjičeni je platio 7.000 evra za dete mladog para i lažno izjavio da je njegov otac", navodi se u saopštenju DIICOT-a.

Dvoje mladih roditelja, koji su trenutno u bekstvu, terete se da su prodali svoje dete, a potom novac iskoristili za kupovinu automobila.

Prema navodima istrage, 47-godišnji muškarac je tokom avgusta 2025. nagovorio roditelje da mu predaju bebu staru tri nedelje, nakon čega je u matičnoj službi lažno izjavio da je on otac deteta. Ta izjava je uneta i u izvod iz matične knjige rođenih.

Nakon toga, osumnjičeni je, uz pomoć notara u okrugu Kluž, dobio dva lažna punomoćja kojima je pokušao da ishoduje pasoš za bebu i omogući njeno iznošenje iz zemlje. Na osnovu falsifikovanih dokumenata, služba za izdavanje pasoša u Goržu izdala mu je pasoš na ime deteta.

Tokom pretresa kuće 47-godišnjeg muškarca, policija je pronašla bebu i odmah je preuzela nadležna služba policije Gorž.

Tužilaštvo DIICOT saopštilo je da je muškarac uhapšen, dok se za roditeljima traga.

Autor: D.Bošković

#7,000 evra

#Automobil

#Beba

#Muškarac

#Novac

#Roditelji

