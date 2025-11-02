Medicinska revolucija: Novi lek za rak izuzetno efikasan, samo jedna doza je dovoljna da zaustavi širenje, a deluje i kod najupornijih vrsta raka

Istraživači su potvrdili da se novi lek protiv raka pokazao izuzetno efikasan protiv više vrsta tumora u prekliničkim studijama, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Medikal njuz.

Grupe naučnika sa Medicinskog univerziteta u Beču, Istraživačkog centra za prirodne nauke Hun-Ren i Univerziteta Etveš Lorand u Budimpešti, razvili su revolucionarni novi hemoterapeutski lek LiPyDau koji može izglečiti rak ili usporiti njegov rast.

U prekliničkim studijama se pokazalo da je jedna doza ovog leka skoro potpuno inhibirala rast tumora u modelu melanoma, a kod raka pluća, tretman je bio efikasan i u standardnom modelu na miševima i u modelu sa ljudskim tumorskim ćelijama koje nisu reagovale na uobičajene lekove.

Kada je reč o agresivnijim oblicima raka dojke kod miševa LiPyDau dovodi do skoro potpune regresije tumora, dok su kod naslednih, teško lečivih oblika raka dojke, tumori trajno eliminisani.

Naučnici su otkrili i da je LiPyDau pokazao aktivnost protiv tumorskih ćelija otpornih na više lekova.

U studiji je navedeno da je izuzetna efikasnost LiPyDau-a vođena jedinstvenim mehanizmom, koji podrazumeva da on nepovratno povezuje dva lanca DNK u ćelijama raka, izazivajući oštećenja koja tumorske ćelije više ne mogu da poprave, što na kraju dovodi do njihovog odumiranja.

