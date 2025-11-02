Jednogodišnje primirje u odnosima SAD i Kine: Bela kuća objavila detalje sporazuma o trgovini

Kineska vlada ukinuće restrikcije na izvoz kritičnih minerala, obustaviće izvoz hemikalija u Severnu Ameriku potrebnih za prozvodnju fentanila i nastaviće protok poluprovodnika za automobile, objavila je Bela kuća, navodeći detalje sporazuma koji su postigli kineski i američki pregovarači u četvrtak u Južnoj Koreji, prenosi danas Politiko.

Kako je izjavio američki ministar finansija Skot Besent, sporazumom se deeskaliraju tenzije između dve zemlje i u suštini se od naredne nedelje primenjuje jednogodišnje primirje u njihovim odnosima.

U dokumentu koji je objavila Bela kuća, navode se ustupci Kine koji su opisani kao "velika pobeda koja štiti američku ekonomsku snagu i nacionalnu bezbednost".

Kako navodi Politiko, rezultati susreta dvojice lidera, Si Đinpinga i Donalda Trampa, predstavljaju odlučujuću pobedu agresivne carinske politike predsednika SAD, uprkos činjenici da je susret rezultirao kompromisima i krhkim primirjem u odnosima, a ne dugoročnim trgovinskim sporazumom.

Kineski "jastrebovi", ipak, strahuju da ništa ne sprečava Peking da se povuče iz sporazuma ako proceni da on više ne služi svrsi, navodi portal.

"Kina će izdati opšte licence koje važe za izvoz retkih zemnih metala, galijuma, germanijuma, antimona i grafita u interesu kranjih korisnika u SAD, kao i njihovih isporučilaca širom sveta", dodaje se u saopštenju Bele kuće.

Ovo je dobra vest za američke građane i industriju odbrane koja se oslanja na ove elemente u procesu proizvodnje.

Iz Bele kuće je, takođe, navedeno da će Peking preduzeti značajne mere da obustavi tok fentanila u SAD, kao i strogu kontrolu izvoza drugih hemikalija ka svim destinacijama u svetu, ali bez preciziranja o kojim materijalima se radi.

Kineska vlada je, takođe, pristala da izmeni nedavne korake kompanije za poluprovodnike Wingtech Technology u vezi sa blokiranjem izvoza ključnih komponenti svojoj holandskoj podružnici firmi Nexperia.

Taj potez je izazvao krizu isporuke čipova koja sada pogađa globalnu auto-industriju, a zbog čega je holandska vlada u septembru preuzela kontrolu nad tom firmom. Kako se navodi iz Bele kuće, Peking će preduzeti mere da obezbedi nastavak trgovine iz pogona kompanije Nexperia u Kini, što će omogućiti da proizvodnja čipova stigne i u ostatak sveta.

Peking je, međutim, u saopštenju o poslovanju firme Nexperia nagovestio da dve strane možda nisu potpuno saglasne u vezi s rešavanjem pitanja isporuke čipova.

"Želim da istaknem da je neprimereno mešanje holandske vlade u korporativna pitanja omelo globalnu proizvodnju i lanac isporuka", naveo je portparol kineskog Ministarstva trgovine.

Autor: S.M.