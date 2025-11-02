AKTUELNO

Svet

UŽAS U JERMENIJI! Autobus pun studenata sleteo u provaliju, odron izazvao nesreću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP ||

Preliminarni izveštaji ukazuju da je autobus izgubio stabilnost nakon što ga je pogodio odron.

U blizini manastira Haharcin, oko 110 kilometara od Jerevana, autobus koji je prevozio studente Državnog univerziteta za jezike i društvene nauke sleteo je u provaliju, saopštili su jermenski spasioci.

U trenutku nesreće u vozilu se nalazilo oko 50 putnika. Prema prvim informacijama, najmanje 17 osoba je povređeno, dok je jedna osoba u kritičnom stanju.

Preliminarni izveštaji ukazuju da je autobus izgubio stabilnost nakon što ga je pogodio odron. Vozač je pokušao da zaustavi vozilo, ali bezuspešno, te je autobus pao u provaliju duboku nekoliko desetina metara.

Spasioci i lekarske ekipe brzo su reagovali, a povređeni su prebačeni u bolnice u Dilidžanu i Jerevanu.

Jermensko Ministarstvo za vanredne situacije pokrenulo je istragu o uzrocima nesreće i mogućim propustima u bezbednosti puta. Spasilačke ekipe i dalje rade na terenu zbog opasnosti od novih odrona na planinskom putu koji vodi ka popularnom manastiru Haharcin.

Autor: Jovana Nerić

#Autobus

#Jermenija

#Odron

#Studenti

