8 MINUTA UŽASA U VOZU: Dvoje ljudi uhapšeno zbog napada nožem kod Londona (FOTO)

Načelnik britanske saobraćajne policije Džon Lavles izjavio je danas da su naoružani policajci ušli u voz i uhapsili dve osobe svega osam minuta nakon poziva upućenog hitnim službama zbog sinoćnog incidenta u vozu za Kembridžšir.

- Dvojica muškarca su u policijskom pritvoru. Radi se o 32-godišnjem tamnoputom Britancu i 35-godišnjem britanskom državljaninu karipskog porekla. Oni su uhapšeni zbog sumnje na pokušaj ubistva - izjavio je Lavles, prenosi BBC.

Od devet osoba za koje se verovalo da imaju povrede opasne po život, četiri su kasnije otpuštene iz bolnice, a dve osobe su i dalje životno ugrožene.

- U ovoj fazi nema ničega što bi ukazivalo na to da je ovo teroristički incident i nepotrebno je spekulisati o uzroku ovog incidenta - rekao je Lavles i zamolio građane da kontaktiraju policiju ako imaju dodatne informacije.

Desetoro ljudi sinoć je napadnuto nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, nakon čega su uhapšene dve osobe, a policija je nakon toga saopštila da je reč o "značajnom incidentu" i potvrdila da će antiterorističke jedinice podržati istragu.

