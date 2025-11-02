AKTUELNO

Svet

8 MINUTA UŽASA U VOZU: Dvoje ljudi uhapšeno zbog napada nožem kod Londona (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Načelnik britanske saobraćajne policije Džon Lavles izjavio je danas da su naoružani policajci ušli u voz i uhapsili dve osobe svega osam minuta nakon poziva upućenog hitnim službama zbog sinoćnog incidenta u vozu za Kembridžšir.

- Dvojica muškarca su u policijskom pritvoru. Radi se o 32-godišnjem tamnoputom Britancu i 35-godišnjem britanskom državljaninu karipskog porekla. Oni su uhapšeni zbog sumnje na pokušaj ubistva - izjavio je Lavles, prenosi BBC.

Od devet osoba za koje se verovalo da imaju povrede opasne po život, četiri su kasnije otpuštene iz bolnice, a dve osobe su i dalje životno ugrožene.

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth

- U ovoj fazi nema ničega što bi ukazivalo na to da je ovo teroristički incident i nepotrebno je spekulisati o uzroku ovog incidenta - rekao je Lavles i zamolio građane da kontaktiraju policiju ako imaju dodatne informacije.

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth

Desetoro ljudi sinoć je napadnuto nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, nakon čega su uhapšene dve osobe, a policija je nakon toga saopštila da je reč o "značajnom incidentu" i potvrdila da će antiterorističke jedinice podržati istragu.

pročitajte još

NESTANAK DANKE ILIĆ JOŠ UVEK VELIKA MISTERIJA! Dejanu i Srđanu osumnjičenim za ubistvo PRODUŽEN PRITVOR: Evo dokle se stiglo sa istragom (FOTO)

Autor: Marija Radić

#London

#Napad

#Nož

#UŽAS

#Voz

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR U VOZU: Više ljudi izbodeno nožem, uhapšene dve osobe (VIDEO)

Hronika

ZBOG DEČJE PORNOGRAFIJE UHAPŠENO 8 OSOBA, MEĐU NJIMA I DVE MALOLETNE! Pretreseno 11 lokacija, zaplenjeni kompjuteri, telefoni i kartice

Svet

Horor u britanskom vozu: Desetoro izbodenih, devetoro životno ugroženo! (VIDEO)

Hronika

POGLEDAJTE SNIMAK! PRETRESENO 22 LOKACIJE, UHAPŠENO 10 OSOBA: Oglasio se MUP o hapšenju 'Vračaraca': Privedeni u više država, otkriveni svi detalji

Hronika

ZA 2 MESECA 105 LJUDI POGINULO U SAOBRAĆAJU: Načelnik saobraćajne policije Lakićević otkriva: Ovo su NAJOPASNIJI FAKTORI

Politika

Uhapšene dve osobe u Kosovskoj Mitrovici zbog letaka u kojima se poziva na 'otpor Kurtijevoj policiji'