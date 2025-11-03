STRAŠAN ZEMLJOTRES U AVGANISTANU, RASTE BROJ MRTVIH, GOMILE ŠUTA OKO PLAVE DŽAMIJE Prvi snimci razaranja u gradu koji je od velike važnosti za muslimane (VIDEO)

Zemljotres od 6,3 Rihrtera u Avganistanu, najmanje 20 mrtvih, gomile šuta oko Plave džamije u Mazar-e-Šarifu, gde je navodno sahranjen zet proroka Muhameda.

Najmanje 20 je poginulo u zemljotresu jačine 6,3 stepena Rihterove skale koji je sinoć pogodio severni deo Avganistana, dva meseca posle najsmrtonosnijeg zemljotresa u novijoj istoriji zemlje.

AFP je prvo objavio da je stradalo devet osoba, a Skaj njuz je javio da je broj mrtvih porastao.

Zemljotres, koji se dogodio sinoć nešto oko 20.30 časova po centralnoevropskom vremenu u Holmu u provinciji Samangan, blizu grada Mazar-e-Šarif, bio je na dubini od 28 kilometara, saopštio je Američki geološki zavodo (USGS).

3- Footage in aftermath of the last night earthquake shows the Grand mosque and shrine of Mazar e Sharif in Balkh province is also damaged and several deaths and injuries also reported in the same province. #Afghanistan #Earthquake pic.twitter.com/kesnLGEGph — ‌Bismellah Pashtonmal (@bpashtonmal) 03. новембар 2025.

U Samanganu je stradalo pet osoba, navela je avganistanska nacionalna agencija za upravljanje katastrofama i dodala da su 143 osobe povređene.

U Balku, susednoj provinciji u kojoj se nalazi veliki grad na severu Mazar-e-Šarif, četiri osobe su poginule, a 120 je povređeno.

Podrhtavanje se osetilo tokom noći do Kabula, preneli su novinari AFP na terenu.

A powerful earthquake struck northern Afghanistan in the middle of the night, causing houses to collapse while residents were deeply asleep, resulting in numerous fatalities. pic.twitter.com/t4x6dNmwdQ — Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) 02. новембар 2025.

CNN navodi da je šut svuda razbacan oko čuvene Plave džamije, u kojoj je navodno sahranjem Hazrat Ali, zet proroka Muhameda.

Krajem avgusta zemljotres magnitude 6,0 pogodio je istočne provincije Kunar, Lagman i Nangarhar. Više od 2.200 ljudi je poginulo u tom zemljotresu, najsmrtonosnijem u novijoj istoriji Avganistana.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 02. новембар 2025.

Tu zemlju često pogađaju zemljotresi, posebno u planinskom vencu Hindukuš, blizu spoja evroazijske i indijske tektonske ploče.

Od 1900. godine, severoistočni Avganistan je doživeo 12 zemljotresa magnitude veće od 7,0, rekao je seizmolog Britanskog geološkog zavoda Brajan Bapti.

A Powerful #Earthquake struck #Afghanistan’s #Samangan and #Balkh Provinces late last night. According to Initial reports, Seven people have been Martyred, around 150 Injured, and a large number of Homes destroyed. #ARCS Rescue and Medical teams have arrived in the affected areas… pic.twitter.com/rMIe1V3THi — Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) 03. новембар 2025.

Od zemljotresa u regionu Herat, na granici sa Iranom, 2023. godine je poginulo više od 1.500 ljudi, a uništeno više od 63.000 kuća.

Autor: Jovana Nerić