STRAŠAN ZEMLJOTRES U AVGANISTANU, RASTE BROJ MRTVIH, GOMILE ŠUTA OKO PLAVE DŽAMIJE Prvi snimci razaranja u gradu koji je od velike važnosti za muslimane (VIDEO)

Zemljotres od 6,3 Rihrtera u Avganistanu, najmanje 20 mrtvih, gomile šuta oko Plave džamije u Mazar-e-Šarifu, gde je navodno sahranjen zet proroka Muhameda.

Najmanje 20 je poginulo u zemljotresu jačine 6,3 stepena Rihterove skale koji je sinoć pogodio severni deo Avganistana, dva meseca posle najsmrtonosnijeg zemljotresa u novijoj istoriji zemlje.

AFP je prvo objavio da je stradalo devet osoba, a Skaj njuz je javio da je broj mrtvih porastao.

Zemljotres, koji se dogodio sinoć nešto oko 20.30 časova po centralnoevropskom vremenu u Holmu u provinciji Samangan, blizu grada Mazar-e-Šarif, bio je na dubini od 28 kilometara, saopštio je Američki geološki zavodo (USGS).

U Samanganu je stradalo pet osoba, navela je avganistanska nacionalna agencija za upravljanje katastrofama i dodala da su 143 osobe povređene.

U Balku, susednoj provinciji u kojoj se nalazi veliki grad na severu Mazar-e-Šarif, četiri osobe su poginule, a 120 je povređeno.

Podrhtavanje se osetilo tokom noći do Kabula, preneli su novinari AFP na terenu.

CNN navodi da je šut svuda razbacan oko čuvene Plave džamije, u kojoj je navodno sahranjem Hazrat Ali, zet proroka Muhameda.

Krajem avgusta zemljotres magnitude 6,0 pogodio je istočne provincije Kunar, Lagman i Nangarhar. Više od 2.200 ljudi je poginulo u tom zemljotresu, najsmrtonosnijem u novijoj istoriji Avganistana.

Tu zemlju često pogađaju zemljotresi, posebno u planinskom vencu Hindukuš, blizu spoja evroazijske i indijske tektonske ploče.

Od 1900. godine, severoistočni Avganistan je doživeo 12 zemljotresa magnitude veće od 7,0, rekao je seizmolog Britanskog geološkog zavoda Brajan Bapti.

Od zemljotresa u regionu Herat, na granici sa Iranom, 2023. godine je poginulo više od 1.500 ljudi, a uništeno više od 63.000 kuća.

