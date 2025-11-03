KULA SE RUŠI, LJUDI SE U ŠOKU DRŽE ZA GLAVU! Dramatični snimci iz Rima, došlo do novog urušavanja, očevici otkrili jezive detalje: Gledala sam RADNIKA KAKO PADA (FOTO+VIDEO)

Uzrok nesreće trenutno se istražuje od strane nadležnih organa. Kula je bila predmet restauracije u okviru projekta planiranog za završetak naredne godine.

Društvenim mrežama šire se dramatični snimci urušavanja kule kod Koloseuma u Rimu, kada je više radnika povređeno, dok je jedan i dalje zatrpan pod ruševinama. Gust oblak dima nadvio se nad glavnim gradom Italije, a fotoreporteri su na licu mesta zabeležili dramatične prizore.

U Rimu je došlo do drame, kada se urušila kula kod Koloseuma, a ljudi ostali zatrpani pod ruševinama.

Jedan radnik je hospitalizovan sa ozbiljnim povredama glave nakon delimičnog urušavanja Kontijeve kule iz 13. veka koja je bila u fazi restauracije u centralnom Rimu, u blizini Koloseuma, prenela je ANSA. Društvenim mrežama kruže zastrašujući snimci, a spasilačke službe strahuju od novog urušavanja dok pokušavaju da spasu radnika koji je i dalje zarobljen na prvom spratu srednjevekovnog objekta.

News flash! Portion of 13th century Tor dei Conti - subject to restoration- collapsed this morning!! (Next door is new portion of Forum of Peace excavation) @AncientRomeLive (images sent from

Colleague) pic.twitter.com/lVBI9e7Fx2 — Darius Arya (@DariusAryaDigs) 03. новембар 2025.

Povređeni muškarac je bio deo tima radnika koji su radili na restauraciji ove kule, koja se nalazi u blizini Koloseuma i Rimskog foruma. Prema pisanju italijanskog medija "Roma korijere", trojica drugih radnika su spasena i oni imaju lakše povrede, dok je jedan ostao zarobljen.

Paura a #Roma, dove ci sono stati due crolli alla Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali. Il primo crollo si è verificato intorno alle 12: un operaio è rimasto ferito gravemente, mentre altri tre, che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla… pic.twitter.com/TBWWAAP6TC — Sky tg24 (@SkyTG24) 03. новембар 2025.

Oblak dima prekrio je jednu od najposećenijoj oblasti u italijanskom gradu, nedaleko od Koloseuma, dok su spasilačke službe na licu mesta u trci sa vremenom.

- Bila sam napolju kada sam čula buku. Pogledala sam i videla radnika kako pada - ispričala je konobarica iz obližnjeg restorana.

Spasioci strahuju od novog urušavanja

Društvenim mrežama kruže zastrašujući snimci drugog urušavanja koje je usledilo oko 13 sati po lokalnom vremenu, sat i po vremena posle prvog. Na jednom od njih se vidi kako padaju cigla po cigla, a onda se survao deo objekta i stvorio se oblak prašine koja je u potpunosti prekrila kulu.

Dramatic scenes in Rome as mediaeval landmark Torre di Conti partially collapses.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL — Wanted in Rome (@wantedinrome) 03. новембар 2025.

Na drugom snimku se vide ljudi koji se nalaze blizu zdanja i drže se za glavu šokirani pred onim što se odvija pred njihovim očima

Caduta una parte di Torre dei Conti a Roma ( video non mio) pic.twitter.com/AgUN4b5TgV — 𝓕𝓔𝓓𝓔_𝟖𝟏 (@Fede___81) 03. новембар 2025.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

Kontijeva kula ili Kula grofova visoka 29 metara, nije bila u upotrebi od 2006. godine, ali se radilo na njenoj restauraciji kao deo četvorogodišnjeg projekta koji bi trebalo da bude završen naredne godine, saopštile su vlasti Rima.

Seguiamo gli sviluppi e il lavoro di @ARESLazio a seguito del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a #Roma.



La più sentita vicinanza all'operaio gravemente ferito e agli altri lavoratori coinvolti nel crollo. Un grazie ai Vigili del Fuoco e agli operatori sanitari. pic.twitter.com/CfAVhRkTWr — Francesco Rocca (@roccapresidente) 03. новембар 2025.

Zgradu je podigao početkom 13. veka papa Inoćentije III za svoju porodicu.

