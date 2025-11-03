AKTUELNO

KULA SE RUŠI, LJUDI SE U ŠOKU DRŽE ZA GLAVU! Dramatični snimci iz Rima, došlo do novog urušavanja, očevici otkrili jezive detalje: Gledala sam RADNIKA KAKO PADA (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Mauro Scrobogna ||

Uzrok nesreće trenutno se istražuje od strane nadležnih organa. Kula je bila predmet restauracije u okviru projekta planiranog za završetak naredne godine.

Društvenim mrežama šire se dramatični snimci urušavanja kule kod Koloseuma u Rimu, kada je više radnika povređeno, dok je jedan i dalje zatrpan pod ruševinama. Gust oblak dima nadvio se nad glavnim gradom Italije, a fotoreporteri su na licu mesta zabeležili dramatične prizore.

U Rimu je došlo do drame, kada se urušila kula kod Koloseuma, a ljudi ostali zatrpani pod ruševinama.

Jedan radnik je hospitalizovan sa ozbiljnim povredama glave nakon delimičnog urušavanja Kontijeve kule iz 13. veka koja je bila u fazi restauracije u centralnom Rimu, u blizini Koloseuma, prenela je ANSA. Društvenim mrežama kruže zastrašujući snimci, a spasilačke službe strahuju od novog urušavanja dok pokušavaju da spasu radnika koji je i dalje zarobljen na prvom spratu srednjevekovnog objekta.

Povređeni muškarac je bio deo tima radnika koji su radili na restauraciji ove kule, koja se nalazi u blizini Koloseuma i Rimskog foruma. Prema pisanju italijanskog medija "Roma korijere", trojica drugih radnika su spasena i oni imaju lakše povrede, dok je jedan ostao zarobljen.

Oblak dima prekrio je jednu od najposećenijoj oblasti u italijanskom gradu, nedaleko od Koloseuma, dok su spasilačke službe na licu mesta u trci sa vremenom.

- Bila sam napolju kada sam čula buku. Pogledala sam i videla radnika kako pada - ispričala je konobarica iz obližnjeg restorana.

Spasioci strahuju od novog urušavanja

Društvenim mrežama kruže zastrašujući snimci drugog urušavanja koje je usledilo oko 13 sati po lokalnom vremenu, sat i po vremena posle prvog. Na jednom od njih se vidi kako padaju cigla po cigla, a onda se survao deo objekta i stvorio se oblak prašine koja je u potpunosti prekrila kulu.

Na drugom snimku se vide ljudi koji se nalaze blizu zdanja i drže se za glavu šokirani pred onim što se odvija pred njihovim očima

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

Kontijeva kula ili Kula grofova visoka 29 metara, nije bila u upotrebi od 2006. godine, ali se radilo na njenoj restauraciji kao deo četvorogodišnjeg projekta koji bi trebalo da bude završen naredne godine, saopštile su vlasti Rima.

Zgradu je podigao početkom 13. veka papa Inoćentije III za svoju porodicu.

Autor: Jovana Nerić

