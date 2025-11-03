Zapaljen automobil političara AfD-a Bernda Baumana!? Nadležni organi proveravaju da li postoji politička pozadina

U Hamburgu je automobil koji je pripadao političaru AfD-a (Alternative za Nemačku)dr Berndu Baumanu zapaljen ispred njegove kuće rano u ponedeljak ujutru, piše Nius.de.
Prema prvim informacijama, sumnja se da je požar namerno podmetnut.
Požar se brzo proširio na još tri vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini, pa su ukupno četiri automobila teško oštećena.
Vatrogasne ekipe su na teren izašle oko 3 i 30 ujutru, gde su zatekle više vozila potpuno zahvaćenih vatrom.
Na sreću, povređenih nije bilo, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Policija je potvrdila da je istraga u toku.
Takođe, nadležni organi proveravaju da li incident ima političku pozadinu, s obzirom na to da je meta napada bio istaknuti član desničarske partije AfD.
In Hamburg ist in der Nacht zu Montag das Auto des AfD-Politikers Dr. Bernd Baumann vor seinem Wohnhaus in Brand gesetzt worden. https://t.co/MuFc4HD0M8 pic.twitter.com/fsZTYLwpp0— NIUS (@niusde_) 03. новембар 2025.