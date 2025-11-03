Zapaljen automobil političara AfD-a Bernda Baumana!? Nadležni organi proveravaju da li postoji politička pozadina

U Hamburgu je automobil koji je pripadao političaru AfD-a (Alternative za Nemačku)dr Berndu Baumanu zapaljen ispred njegove kuće rano u ponedeljak ujutru, piše Nius.de.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je požar namerno podmetnut.

Požar se brzo proširio na još tri vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini, pa su ukupno četiri automobila teško oštećena.

Vatrogasne ekipe su na teren izašle oko 3 i 30 ujutru, gde su zatekle više vozila potpuno zahvaćenih vatrom.

Na sreću, povređenih nije bilo, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Policija je potvrdila da je istraga u toku.

Takođe, nadležni organi proveravaju da li incident ima političku pozadinu, s obzirom na to da je meta napada bio istaknuti član desničarske partije AfD.