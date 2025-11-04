AKTUELNO

Svet

BRUTALNO IZBODENA ŽENA NA TRGU U MILANU! Iz leđa je virila drška VELIKOG KUHINJSKOG NOŽA

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug, Pixabay.com, Pink.rs ||

Ana Laura Velseki (43) teško je povređena kada ju je u ponedeljak, oko 9 časova, nepoznata osoba izbola na trgu Gae Aulenti u Milanu.

Ana, koja je radnica poznate finansijske institucije u regionu Lombardije, napadnuta je između dve zgrade na prometnom trgu.

Prema navodima lokalnih medija, nepoznata osoba zarila je veliki kuhinjski nož Ani u leđa.

Nesrećna žena ostavljena je da leži na pločniku, dok joj je oštrica i dalje bila zarivena u leđa. Kada su stigli lekari hitne pomoći, ostali su šokirani prizorom. Drška noža virila je između lopatica žrtve.

Ana je navodno sama uspela da pozove policiju i prijavi zločin.

"Izboli su me", jedino je Ana uspela da kaže i nekako objasni policiji gde se nalazi.

Motiv napada i dalje nije poznat.

Vlasti su saopštile da je žrtva u svesnom stanju prebačena u bolnicu. Stepen njenih povreda i dalje nije poznat.

Inspektori češljaju teren i izuzimaju snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovali i uhapsili osumnjičenog.

Autor: Jovana Nerić

