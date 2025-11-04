Primorali su je na brak sa 12 godina, odmah zatrudnela, a onda je počeo PAKAO: Sada čeka SMRTNU KAZNU zbog ubistva nasilnog supruga, a evo kako može da se spasi

Slučaj Kouhkan ističe sistemsku diskriminaciju žena i pripadnika manjina u Iranu, gde zakonska zaštita od porodičnog nasilja gotovo ne postoji

Porodica žrtve je pristala na oprost ako Kouhkan obezbedi odštetu od 10 milijardi tomana i napusti mesto boravka

Devojci koja je kao dete bila primorana na brak preti pogubljenje u Iranu zbog ubistva nasilnog supruga, osim ako do decembra ne uspe da prikupi 10 milijardi tomana (oko 100 hiljada evra) i isplati odštetu porodici žrtve.

Goli Kouhkan (25) već sedam godina čeka pogubljenje u centralnom zatvoru u Gorganu, na severu Irana. Uhapšena je 2018. godine, zbog smrti supruga i osuđena na odmazdu istom merom zbog učešća u ubistvu.

Prema rečima aktivista za ljudska prava, slučaj simbolizuje sistemsku diskriminaciju žena i pripadnika manjina u Iranu, gde su dečji brakovi legalni, a zakonska zaštita od porodičnog nasilja gotovo ne postoji.

Godinama je trpela fizičko i psihičko zlostavljanje

Mahmud Amiri-Mogadam iz organizacije "Iran Human Rights" (IHR), sa sedištem u Norveškoj, osudio je iransku praksu smrtne kazne, koja je u porastu.

- Kouhkan je žena, pripadnica etničke manjine i siromašna – verovatno najslabija u iranskom društvu. Njena presuda simbol je načina na koji iranske vlasti koriste smrtnu kaznu za širenje straha i održavanje diskriminatornog sistema - rekao je.

Kouhkan pripada narodu Baluč, jednoj od najugroženijih zajednica u Iranu, koja čini oko 2 odsto stanovništva. Kao pripadnica nedokumentovane manjine, nema lična dokumenta. Sa 12 godina bila je primorana da se uda za rođaka, sa 13 je zatrudnela, a ubrzo potom rodila sina.



Prema izveštajima IHR-a, godinama je trpela fizičko i psihičko zlostavljanje. Kada je jednom pobegla roditeljima, otac ju je odbio rečima: "Dao sam kćer u beloj haljini, a možeš se vratiti samo umotana u (posmrtni) pokrov".

Na dan suprugove smrti, Kouhkan ga je zatekla kako tuče njihovog petogodišnjeg sina. Pozvala je rođaka u pomoć, a u sukobu koji je usledio suprug je poginuo. Kouhkan je sama pozvala hitnu pomoć i prijavila događaj, ali su ubrzo oboje uhapšeni.

Iranski zakon dozvoljava oprost u zamenu za "krvni novac"

Tokom ispitivanja, bez prisustva advokata i pod pritiskom, potpisala je priznanje, iako je nepismena. Sud joj je tek kasnije dodelio branioca.

Osuđena je na smrt vešanjem, ali iranski zakon dozvoljava oprost u zamenu za "krvavi novac" – odštetu porodici žrtve. Zatvorski zvaničnici dogovorili su s porodicom ubijenog da će joj oprostiti i omogućiti slobodu ako isplati 10 milijardi tomana (gotovo 100 hiljada evra) i napusti Gorgan. Verovatno joj neće biti dozvoljeno da kontaktira svog sina, danas jedanaestogodišnjaka, koji živi sa dedom i bakom po ocu.

Ziba Baktiari, članica organizacije Bramsh koja se zalaže za prava žena iz Balučistana, upozorava da to nije izolovan slučaj.

- Kouhkan nije jedina. Baluč žene, i žene uopšte, mete su režima. Niko ne zna za njih, nikog nije briga, njihov glas se ne čuje. Žene nemaju prava, moraju da slušaju muževe i često ne smeju ni u školu. Porodice udaju devojčice jer su previše siromašne da bi ih izdržavale - kaže.

Iran je zemlja s najviše pogubljenih žena na svetu. Prema dostupnim podacima, 2024. godine pogubljena je najmanje 31 žena zbog optužbi povezanih s drogom, ubistvom ili "državnom bezbednošću", najviše u poslednjih 15 godina.

Samo u 2025. već je izvršeno više od 30 pogubljenja žena.

Autor: S.M.