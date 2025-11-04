AKTUELNO

Svet

Primorali su je na brak sa 12 godina, odmah zatrudnela, a onda je počeo PAKAO: Sada čeka SMRTNU KAZNU zbog ubistva nasilnog supruga, a evo kako može da se spasi

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Pexels.com ||

Slučaj Kouhkan ističe sistemsku diskriminaciju žena i pripadnika manjina u Iranu, gde zakonska zaštita od porodičnog nasilja gotovo ne postoji

Porodica žrtve je pristala na oprost ako Kouhkan obezbedi odštetu od 10 milijardi tomana i napusti mesto boravka

Devojci koja je kao dete bila primorana na brak preti pogubljenje u Iranu zbog ubistva nasilnog supruga, osim ako do decembra ne uspe da prikupi 10 milijardi tomana (oko 100 hiljada evra) i isplati odštetu porodici žrtve.

Goli Kouhkan (25) već sedam godina čeka pogubljenje u centralnom zatvoru u Gorganu, na severu Irana. Uhapšena je 2018. godine, zbog smrti supruga i osuđena na odmazdu istom merom zbog učešća u ubistvu.

Prema rečima aktivista za ljudska prava, slučaj simbolizuje sistemsku diskriminaciju žena i pripadnika manjina u Iranu, gde su dečji brakovi legalni, a zakonska zaštita od porodičnog nasilja gotovo ne postoji.

Godinama je trpela fizičko i psihičko zlostavljanje

Mahmud Amiri-Mogadam iz organizacije "Iran Human Rights" (IHR), sa sedištem u Norveškoj, osudio je iransku praksu smrtne kazne, koja je u porastu.

- Kouhkan je žena, pripadnica etničke manjine i siromašna – verovatno najslabija u iranskom društvu. Njena presuda simbol je načina na koji iranske vlasti koriste smrtnu kaznu za širenje straha i održavanje diskriminatornog sistema - rekao je.

Kouhkan pripada narodu Baluč, jednoj od najugroženijih zajednica u Iranu, koja čini oko 2 odsto stanovništva. Kao pripadnica nedokumentovane manjine, nema lična dokumenta. Sa 12 godina bila je primorana da se uda za rođaka, sa 13 je zatrudnela, a ubrzo potom rodila sina.


Prema izveštajima IHR-a, godinama je trpela fizičko i psihičko zlostavljanje. Kada je jednom pobegla roditeljima, otac ju je odbio rečima: "Dao sam kćer u beloj haljini, a možeš se vratiti samo umotana u (posmrtni) pokrov".

Na dan suprugove smrti, Kouhkan ga je zatekla kako tuče njihovog petogodišnjeg sina. Pozvala je rođaka u pomoć, a u sukobu koji je usledio suprug je poginuo. Kouhkan je sama pozvala hitnu pomoć i prijavila događaj, ali su ubrzo oboje uhapšeni.

Iranski zakon dozvoljava oprost u zamenu za "krvni novac"

Tokom ispitivanja, bez prisustva advokata i pod pritiskom, potpisala je priznanje, iako je nepismena. Sud joj je tek kasnije dodelio branioca.

Osuđena je na smrt vešanjem, ali iranski zakon dozvoljava oprost u zamenu za "krvavi novac" – odštetu porodici žrtve. Zatvorski zvaničnici dogovorili su s porodicom ubijenog da će joj oprostiti i omogućiti slobodu ako isplati 10 milijardi tomana (gotovo 100 hiljada evra) i napusti Gorgan. Verovatno joj neće biti dozvoljeno da kontaktira svog sina, danas jedanaestogodišnjaka, koji živi sa dedom i bakom po ocu.

Ziba Baktiari, članica organizacije Bramsh koja se zalaže za prava žena iz Balučistana, upozorava da to nije izolovan slučaj.

- Kouhkan nije jedina. Baluč žene, i žene uopšte, mete su režima. Niko ne zna za njih, nikog nije briga, njihov glas se ne čuje. Žene nemaju prava, moraju da slušaju muževe i često ne smeju ni u školu. Porodice udaju devojčice jer su previše siromašne da bi ih izdržavale - kaže.

Iran je zemlja s najviše pogubljenih žena na svetu. Prema dostupnim podacima, 2024. godine pogubljena je najmanje 31 žena zbog optužbi povezanih s drogom, ubistvom ili "državnom bezbednošću", najviše u poslednjih 15 godina.

Samo u 2025. već je izvršeno više od 30 pogubljenja žena.

Autor: S.M.

#Brak

#Iran

#Trudnoća

#Ubistvo

#muž

POVEZANE VESTI

Svet

50 GODINA ČEKA SMRTNU KAZNU: Serijski ubica će uskoro biti POGUBLJEN, a svi su ga zavoleli zbog jednog TALENTA

Hronika

Tokom svađe isekla bivšeg supruga nožem po licu: U Zemunu uhapšena žena zbog porodičnog nasilja

Hronika

Muškarac tukao ženu zbog praseta

Domaći

IMALA JE 16 GODINA! Pevač počeo da se zabavlja sa suprugom dok je bila MALOLETNA, otkrio ŠOK detalje braka: Po sedam meseci nisam bio kod kuće!

Hronika

KRVOPROLIĆE U PRIZRENU! NOŽEM UBADAO SUPRUGU I MALOLETNU ĆERKU: Tragovi krvi od prizemlja do četvrtog sprata - žena nađena ispred zgrade, dete u stanu

Hronika

Jezivo porodično nasilje u Vranju: Snaja vređala svekrvu, gurnula je i ISTUKLA!