UMRO DIK ČEJNI, BIVŠI POTPREDSEDNIK SAD: Bio je zamenik Džordža Buša

Dik Čejni, najmoćniji moderni potpredsednik Amerike i glavni arhitekta „rata protiv terora“, koji je pomogao da se zemlja uđe u zlosrećni rat u Iraku na osnovu pogrešnih pretpostavki, preminuo je, prema saopštenju njegove porodice. Imao je 84 godine.

46. potpredsednik, koji je služio uz republikanskog predsednika Džordža V. Buša dva mandata između 2001. i 2009. godine, decenijama je bio visok i polarizujući vašingtonski igrač. Međutim, u poslednjim godinama, Čejni, i dalje tvrdokorni konzervativac, ipak je u velikoj meri izopšten iz svoje stranke zbog intenzivnih kritika predsednika Donalda Trampa, koga je nazvao „kukavicom“ i najvećom pretnjom republici ikada.

U ironičnom završetku svoje istorijske političke karijere, dao je svoj poslednji glas na predsedničkim izborima 2024. godine za liberalnu demokratkinju i koleginicu iz potpredsednikovog kluba, Kamalu Haris, kao odraz kako se populistička Republikanska stranka okrenula protiv njegovog tradicionalnog konzervativizma.

Čejnija su mučile kardiovaskularne bolesti veći deo njegovog odraslog života, preživevši niz srčanih udara, da bi vodio pun, energičan život i živeo je mnogo godina u penziji nakon transplantacije srca 2012. godine, koju je u intervjuu iz 2014. nazvao „darom samog života“.

Autor: Iva Besarabić