TAIH OŠTRO PORUČUJE: NAPAD NA POSLANIKA AFD-A JE NAPAD NA DEMOKRATIJU – ANTIFA JE POSTALA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

U Nemačkoj se ponovo rasplamsava rasprava o levičarskom ekstremizmu nakon što je u Hamburgu zapaljen automobil poslanika AfD-a Bernda Baumana.

Za napad su, prema sopstvenom priznanju, odgovorni pripadnici Antife, koji su na platformi Indymedia ne samo preuzeli odgovornost već i otvoreno pozvali na oružanu borbu protiv političkih protivnika. Reč je o poznatoj mreži ekstremno levičarskih sajtova na kojoj militanti godinama objavljuju priznanja i pozive na nasilje.

„To priznanje jasno pokazuje koliko je duboka mržnja prema onima koji misle drugačije i koliko je opasno političko trovanje već zahvatilo naše društvo“, upozorio je poslanik Bundestaga Tobias Taih.

„Kada neko bez imalo stida poziva na nasilje, a institucije i mediji na to ćute, onda znamo da se granice prihvatljivog već opasno pomeraju.“

Taih je oštro osudio napad, nazivajući ga direktnim udarom na demokratiju i ustavni poredak Nemačke.

„Napad na automobil mog kolege Bernda Baumanna u Hamburgu predstavlja sraman čin kukavičkog nasilja nad jednim od vodećih predstavnika najjače opozicione snage u Bundestagu i direktan napad na samu demokratiju. Kada neko pali automobil narodnog poslanika, ugrožava njegovu porodicu i uništava njegovu imovinu, on udara u temelj nemačkog ustavnog poretka“, izjavio je Taih.

On je dodao da se političko nasilje s leve strane u Nemačkoj godinama potcenjuje.

„Ni moja lokalna kancelarija poslanika nije bila pošteđena napada. To nisu izolovani slučajevi, već deo šireg obrasca. Živimo u vremenu u kojem se levičarsko nasilje sistematski umanjuje, relativizuje i čak opravdava, dok se svaka kritika prema Antifi proglašava desničarskom propagandom“, rekao je Taih.

U Hamburgu su, osim Baumannovog automobila, oštećena i vozila običnih građana.

„To jasno pokazuje da mržnja više nije usmerena samo protiv jedne partije, već protiv svakog ko se ne uklapa u ideološke šablone ekstremne levice. Takav napad nema veze sa demokratskom borbom ideja. To je politički teror, pokušaj da se protivnici ućutkaju vatrom i strahom“, naglasio je poslanik.

Podsetio je i da je poslanička grupa AfD već 16. oktobra 2025. podnela zahtev u Bundestagu za zabranu tzv. Antife, koji su odbile sve ostale frakcije – SPD, Zeleni i Levica.

„Danas vidimo da su se upravo te strukture, koje su tada branili, dodatno radikalizovale. Očekujem od saveznih vlasti i posebno od ministarke unutrašnjih poslova da konačno deluju. Počinioci moraju biti pronađeni, procesuirani i kažnjeni“, poručio je Taih.

AfD smatra da Antifa treba da bude tretirana kao organizacija neprijateljska prema ustavu.

„Nasilje nikada ne sme biti sredstvo političke borbe u Nemačkoj. Ko to zaboravi, zaboravio je samu suštinu demokratije“, zaključio je Taih.

U međuvremenu, policija u Hamburgu nastavlja istragu, dok se u javnosti sve glasnije postavlja pitanje – da li Nemačka ulazi u novu fazu levičarskog političkog terora o kojem se godinama ćuti?