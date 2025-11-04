AKTUELNO

ROK JE 1. DECEMBAR: Putin izdao važnu naredbu

Predsednik Rusije Vladimir Putin naložio je vladi u Moskvi da do decembra usvoji plan za dugoročni razvoj eksploatacije i proizvodnje retkih metala, u koje spada i grupa od 17 retkih zemnih metala (REE).

Naredba je doneta nakon završetka Istočnog ekonomskog foruma, a njen cilj je osiguranje dugoročne stabilnosti i povećanje proizvodnih kapaciteta u sektoru retkih metala, koji su od strateškog značaja za industriju i odbranu.

Vlada Rusije je zadužena da uzme u obzir prethodna uputstva i do 1. decembra formalizuje dokument, prenosi TASS.

Za sprovođenje naredbe odgovoran je premijer Mihail Mišustin, koji će pratiti sve faze pripreme i usvajanja plana.

Prema rečima ministra odbrane Sergeja Šojgua, Rusija raspolaže sa više od 28 miliona tona otkrivenih rezervi retkih metala, čime je obezbeđeno snabdevanje za stotine godina unapred.

Prema izveštaju portala Forčun biznis insajt, globalno tržište REE je u 2023. godini vredelo 3,39 milijarde dolara, a predviđa se da će njegova vrednost porasti na 8,14 milijardi dolara do 2032. godine.

