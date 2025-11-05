AKTUELNO

Svet

PETORO TEŠKO POVREĐENO, A ZA ŽIVOT DVOJE LEKARI SE I DALJE BORE: Novi podaci o masovnom napadu u Francuskoj

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Thomas Padilla ||

Napadač kolima zgazio je jutros desetoro ljudi na francuskom ostrvu Oleron.

Prema najnovijim podacima, petoro se nalazi u veoma teškom stanju, dok se lekari bore za život dvoje povređenih. Tokom hapšenja, napadač je uzviknuo "Alahu Akbar".

Do napada je došlo u 8.45 ujutro, kada je automobilista krenuo na svoju suludu vožnju putevima u trouglu između mesta Sen Pjer, Dolis i Kotinijer. Automobil je bio potpuno uništen, a jačina udaraca pokazivala je da je to namerno činio svom silinom. Predstavnici lokalnih vlasti ističu da nije imao psihijatrijskih problema.


Nastupila je opšta panika, ljudi u šoku nisu izlazili iz svojih kuća, a oni koji su se zatekli na ulici pomagali su unesrećenima. Mnogi su ostali zatvoreni u prodavnicama više sati, pre nego što se situacija normalizovala. Među povređenima je i majka koja je ostavila dete u školi i vraćala se kući. Stradale su osobe koje imaju od 22 do 69 godina. Jedna od teško povređenih osoba je prebačena helikopterom u bolnicu u Paoatjeu.

- Naišla sam uz put na ženu koja je ležala na stomaku, nije se pomerala. Patike su bile dalje od nje. Mislila sam da je mrtva. Počela sam da vičem i pozivam u pomoć – prenela je jedna žiteljka ostrva drhtavim glasom.

Autor: D.Bošković

