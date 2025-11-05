Hitan sastanak u Moskvi, Putin prelazi crvenu liniju: Pripreme za nuklearne probe da počnu – odmah!

Smatram da je svrsishodno odmah početi sa pripremama za nuklearne probe u punom obimu, izjavio je ministar odbrane Rusije Andrej Belousov.

Belousov je na sednici Saveta bezbednosti koju je sazvao ruski predsednik Vladimir Putin predložio Putinu da pripreme za nuklearne probe počnu bez odlaganja u arhipelagu Nova Zemlja.

- Sjedinjene Države planiraju da rasporede rakete u Evropi i Azijsko-pacifičkom regionu koje će imati vreme leta od Nemačke do centralne Rusije od 6-7 minuta - objavio je Belousov.

Belousov je izvestio da su Sjedinjene Države u oktobru sprovele vežbu preventivnog nuklearnog raketnog udara na Rusiju.

Putin je situaciju oko izjave američkog predsednika Donalda Trampa o američkim nuklearnim testovima nazvao ozbiljnim problemom.

🚨BREAKING:



PUTIN ORDERS PREPARATIONS FOR NUCLEAR TESTS



The aging dictator has instructed the Foreign Ministry, Defense Ministry, security services and other agencies to draw up plans for resuming nuclear testing.



Putin also ordered the government to explore the scenario of a… https://t.co/KRhyLDX8fn pic.twitter.com/LzywnwSRJC — NEXTA (@nexta_tv) 05. новембар 2025.

Prema rečima ruskog lidera, Moskva se uvek strogo pridržavala i pridržava Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnog testiranja.

- Istovremeno, zaista, još u obraćanju Federalnoj skupštini 2023. godine rekao sam da u slučaju da Sjedinjene Države ili druge države - potpisnice ovog ugovora - izvedu takva ispitivanja, Rusija će morati da preduzme odgovarajuće, adekvatne kontramere - rekao je ruski predsednik.

On je naložio ruskom ministarstvu spoljnih poslova, ruskom ministarstvu odbrane, obaveštajnim službama i civilnim agencijama da dostave predloge o mogućnosti priprema za testiranje nuklearnog oružja.

Autor: S.M.