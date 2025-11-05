Ko je Abdula N. jedan od pljačkaša iz Luvra: Bio je idol čitave generacije, legenda iz siromašnog kraja

Abdula N, jedan od osumnjičenih za krađu kraljevskih dragulja iz Luvra, poznat je po akrobacijama na motoru i bio je lokalna legenda u siromašnom naselju severno od Pariza, navodi danas "Tajms".

Ovaj 39-godišnjak iz pariskog predgrađa Obervilijea, nekada poznat pod nadimkom "Dudu Kros Bitum" po svojoj rečenici "uvek bliže asfaltu", sada je ponovo dospeo u centar pažnje.

"Odrastao je ovde, bio je idol čitave generacije", rekao je 42-godišnji stanovnik Ahmad za francuske medije.

Komšije ga opisuju kao mirnog porodičnog čoveka, spremnog da pomogne drugima.

"Ne mogu da poverujem da je to bio on. Uvek je bio ljubazan i uslužan", izjavila je njegova komšinica.

Ipak, Abdula N. ima kriminalnu prošlost. Zbog teških krađa osuđen je 2014. i 2015. godine, zajedno sa još jednim od osumnjičenih u slučaju Luvr.

"Znao sam da je bio u zatvoru, ali od toga do pljačke Luvra, to je šok", rekao je jedan od stanara.

Francusko tužilaštvo saopštilo je da je Abdula N. optužen za "organizovanu krađu" i "kriminalno udruživanje", dela za koja je zaprećena kazna do 15 godina zatvora, preneo je "Tajms".

On se sumnjiči da je jedan od dvojice lopova koji su 19. oktobra provalili u Apolonovu galeriju Luvra i odneli dragulje procenjene na oko 88 miliona evra, dok su još dvojica čuvala stražu, a osumnjičeni su pobegli na moćnim skuterima marke "TMax".

Francuski mediji navode da su osumnjičeni verovatno sitni kriminalci bez veza sa organizovanim bandama.

Pretpostavlja se da su bili amateri, jer su u žurbi ispustili najvredniji predmet - krunu carice Evgenije i na mestu zločina ostavili kacigu, alat i druge tragove koji bi mogli sadržati DNK.

Tri muškarca i jedna žena, partnerka jednog od njih, nalaze se u pritvoru, dok se najmanje jedan osumnjičeni i dalje nalazi u bekstvu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez.

Istražitelji pokušavaju da otkriju identitet nalogodavca i tragove nestalih dragulja, koji do sada nisu pronađeni.

Policija sumnja da su mogli da budu rastavljeni, pretopljeni i prokrijumčareni izvan zemlje.

Autor: S.M.