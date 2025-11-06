Otac surovo ubio mladića koji mu je prodao kći u belo roblje

Džon Ajzenman (60), uhapšen je pre četiri godine pod optužbom za ubistvo dečka (19) njegove maloletne ćerke u oktobru 2020.

Hapšenje je izvedeno krajem oktobra 2021, a vlasti su objavile da je godinu dana ranije Ajzenman "saznao da je njegova maloletna ćerka navodno prodata organizaciji za seksualnu trgovinu u oblasti Sijetla".



Ajzenman je dobio informacije da dečko njegove ćerke - koga policija nije identifikovala - "možda bila odgovoran za njenu prodaju", rekli su policajci.

Ajzenman i njegova verenica tvrdili su da je par otišao u Sijetl i spasao svoju ćerku u oktobru 2020. Policija Spokejna u utorak nije mogla da se dobije za komentar da potvrdi da li je ćerka zaista prodata.

Kada je Ajzenman saznao da će dečko biti negde u gradu Ervej Hajts u novembru 2020. godine, sačekao ga je i suočio se sa njim kada je stigao, navode vlasti.

- Tokom tog susreta Ajzenman je oteo žrtvu, vezao je i stavio u gepek vozila - navodi se u saopštenju policije u kojem se dodaje da je Ajzenman "naknadno napao žrtvu udarivši je blokom od šljunka u glavu, a zatim ubadao nožem" do smrti.

