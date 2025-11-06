NIKADA NIJE IZGUBIO IZBORE! Ima 92 godine i počeo je osmi predsednički mandat: Evo ko je Pol Bija?

Pol Bija (92), najstariji šef države na svetu, položio je zakletvu, čime je započeo osmi mandat na mestu predsednika Kameruna.

Otkako je preuzeo vlast 1982. Bija nikada nije izgubio izbore, a sa novim sedmogodišnjim mandatom, mogao bi da bude predsednik dok ne napuni skoro 100 godina.

Pod uslovom da izdrži i prevaziđe politički haos i nasilje koje je zahvatilo ovu centralnoafričku zemlju posle kontroverznih izbora, čija je legitimnost dovedena u pitanje.

Bija se još nije javno obratio Kameruncima posle izbora, a vladajuća stranka pozdravila njegovu pobedu kao „znak veličine i nade" u objavama na mrežama.

Usred glasina o tesnom rezultatu i tvrdnji o pobedi njegovog glavnog izazivača, bivšeg ministra vlade Ise Čirome Bakarija, uzbuđenje i tenzije su rasle poslednjih dana.

Zvanični rezultat - Bija 54 odsto, Čiroma 35 odsto - za mnoge je bio, a za druge razočaranje.

„Bija sada ima primetno nestabilan mandat, s obzirom na to da mnogi Kamerunci ne veruju da je pobedio na izborima", kaže Muriti Mutiga, programski direktor za Afriku u Međunarodnoj kriznoj grupi.

„Pozivamo Biju da hitno pokrene nacionalno posredovanje kako bi se sprečila dalja eskalacija."

„Očekujemo eskalaciju nemira, jer Kamerunci, u većini, odbacuju zvanični rezultat i ne može se očekivati da će Bijina vlada trajati još dugo", rekao je glavni politički ekonomista Oksford Ekonomiksa, Fransoa Konradi.

Njegova stranka, Kamerunski narodni demokratski pokret (RDPC), osvojila je ubedljivu većinu na svim parlamentarnim izborima od 1992. godine.

Parlament je 2008. godine usvojio kontroverzni amandman kojim mu je dozvoljeno da se ponovo kandiduje za funkciju, a on je osvojio nove sedmogodišnje mandate 2011. i 2018. godine.

Na izborima 2018. pobedio je sa više od 71 odsto glasova, iako su opozicione partije tvrdile da su izborni proces obeležile brojne nepravilnosti.

Ko je Pol Bija?

Poznat po tome što voli da provodi vreme u švajcarskim hotelima, Bija se retko pojavljuje u javnosti.

Njegovo odsustvo u javnosti koje je potrajalo više od šest nedelja prošle godine dovelo je do glasina da je umro.

Ali političar, koji je dobio nadimak „čovek lav“, nakon što je što je kamerunska fudbalska reprezentacija, 'Neukrotivi lavovi', igrača četvrtfinale Svetskog prvenstva 1990. godine, koristi lavlju taktiku od malih nogu - i sada ne pokazuje znake da želi da odustane.

Rođen je u selu duboko u ekvatorijalnoj šumi južnog Kameruna.

Katolički misionari koji su ga obrazovali nadali su se da će postati sveštenik.

Ali mladi Bija je umesto toga izabrao da studira pravo i političke nauke na Univerzitetu u Parizu, vrativši se u zemlju i zaposlivši se ui državnoj službi.

Niski, učtivi tehnokrata se uzdizao na lestvici državne upravi, zauzimajući visoke položaje i stičući poverenje Ahmadua Ahidža, šefa države od sticanja nezavisnosti 1960. godine.

Bio je lojalan premijer sedam godina, sve do 1982. godine - kada je Ahidžo iznenada podneo ostavku i imenovao Biju za predsednika.

Ahidžo je zadržao mesto lidera vladajuće stranke, verujući da je to moćnija pozicija od predsednika.

Ali tada je Bija krenuo u akciju - napravio je 'čistku', oteravši Ahidžove lojaliste i na kraju ga primorao da ode u egzil.

Bija se potom pokazao kao vrlo žilav - sprečivši dva pokušaja puča, jedan 1983. i drugi godinu dana kasnije.

Upravo je te godine, Bija optužio Ahidža za organizovanje puča protiv njega, primoravajući bivšeg predsednika da pobegne iz zemlje.

Pol Bija i njegova supruga Šantal prisustvovali su večeri Samita lidera SAD i Afrike, koju je organizovao predsednik Barak Obama, u Beloj kući u Vašingtonu, 2014. godine | Foto: Reuters

Možda je jedan od ključeva njegove političke dugovečnosti njegova druga supruga, Šantal, 38 godina mlađa od njega.

Venčali su se 1994. godine.

Poznata po bujnoj, narandžaste kose, društvena priroda i dobrotvorni rad obezbedili su joj veliku medijsku pažnju.

U štampi je često nazivaju kamerunskom 'kraljicom srca', što je više nego nadoknada za rezervisanu prirodu njenog muža.

Po ovom paru, koji ima dvoje dece, nazvani su lav i lavica u zoološkom vrtu Mvog-Betsi u glavnom gradu Jaundeu.

Predsednički bračni par je poznat i po raskošnom stilu života u Kamerunu,- jednom od glavnih uvoznika francuskog šampanjca u Afriku, ali i u inostranstvu.

Njihova ćerka, Brenda (27), otkrila je da je lezbejka 2024. godine u objavi na Instagramu, uz fotografiju na kojoj se ljubi sa brazilskim modelom Lajons Valensom.

„Luda sam za tobom i želim da ceo svet zna", napisala je i stavila emotikon srca.

Brenda Bija, muzičarka koja živi u inostranstvu i poznata je po umetničkom imenu King Nasti, rekla je da su tri puta posetili Kamerun od početka njihove veze, a da njenoj porodici nisu rekli da su par.

Ljudi u istopolnim vezama suočavaju se sa kaznom zatvora do pet godina u Kamerunu.

Brenda Bija kaže da je to „nepravedno".

„Nadam se da će moja priča to promeniti.

„Izlazak u javnost (otkrivanje da je lezbejka) je prilika da se pošalje snažna poruka", rekla je za francuski list Pariijen.

Želim, dodala je, da „pružim nadu i pošaljem ljubav onima koji pate zbog toga ko su [i] da im pomognem da se osećaju manje usamljeno“.

Kamerun se često naziva „Afrika u malom" zbog geografske i kulturne raznolikosti.

Zemlja ima jednu od najviših stopa pismenosti u Africi, ali je njen ekonomski napredak otežan korupcijom i decenijama autoritarne vladavine.

Stvorena je 1961. godine ujedinjenjem britanske i francuske kolonije.

Od tesne izborne pobede davne 1992. godine, Bija se suočavao i pobeđivao razne političke izazove, možda zahvaljujući manipulaciji anketama javnog mnjenja, a svakako i podelama među često taktički nesposobnim protivnicima.

Ono zbog čega mu odaju priznanje jesu povećanje broja škola i javnih univerziteta, kao i rešavanje spora oko Bakasija, u kojem je poluostrvo bogato naftom predato Kamerunu umesto Nigeriji.

Ali, pod njegovim okriljem, Kamerun je skoro deceniju duboko u nasilnoj separatističkoj pobuni na zapadu engleskog govornog područja, dok islamistička ekstremistička grupa Boko Haram deluje na severu.

Među mlađima od 35 godina nezaposlenost je 40 odsto, putevi i bolnice se raspadaju, a sloboda govora je više pojam nego stvarnost.

