CRKVE UVODE FISKALNE KASE Umesto para na ikoni tu je kartica

Na taj način se vernicima olakšava pružanje pomoći, dok se istovremeno podržavaju humanitarne aktivnosti eparhija.

Crkve u Evropi ulaze u digitalno doba, omogućavajući vernicima da priloge daju putem kartice ili mobilnog telefona, bez traženja kovanica.

Italijanski vernici uskoro više neće morati da pretražuju džepove za sitan novac kada žele da daju prilog u crkvi, digitalna transformacija menja način na koji se donacije obavljaju.

Crkve u Italiji ulaze u digitalno doba, omogućavajući vernicima da priloge daju putem kartice ili mobilnog telefona, bez traženja kovanica. Ovaj projekat spaja tradiciju i tehnologiju, pružajući praktičan način izražavanja solidarnosti i humanosti.

Inicijativu zajednički sprovode "Banco BPM" (u okviru Jubilarne godine Katoličke crkve 2025) i kompanija "Numia", lider u oblasti elektronskog plaćanja u Italiji, u saradnji sa brojnim eparhijama i Italijanskom biskupskom konferencijom (CEI).

Cilj je da do kraja 2025. godine bude postavljeno 100 digitalnih totema sa POS uređajima u najposećenijim crkvama širom zemlje, omogućavajući brzo, jednostavno i sigurno doniranje putem mobilnog telefona ili platne kartice.

Kako funkcioniše sistem?

Totemi su opremljeni intuitivnim ekranom osetljivim na dodir i jednostavnim koracima za korišćenje. Nakon probnog perioda u crkvama u Milanu, Asiziju i Vatikanu, uređaji će uskoro biti postavljeni u još tridesetak crkava, od Trenta do Katanije.

- Želeli smo da crkvama omogućimo moderan i praktičan način za primanje donacija - kaže Stefano Bolis iz Banco BPM-a.Kako dodaje, ovim se vernicima olakšava pružanje pomoći, dok se istovremeno podržavaju humanitarne aktivnosti eparhija.

Eparhija iz Verone već je pokrenula eksperiment u dve crkve u Venetu.

- Totemi omogućavaju donacije od 1 do 50 evra i rade sa svim vrstama kartica. Slična praksa već postoji širom Evrope, a videćemo koliko će brzo biti prihvaćena i u Italiji - objašnjava Paolo Landi iz "Banco BPM-a".

Sličnu inicijativu još 2019. godine pokrenula je kompanija Card Tech iz Padove, čiji POS uređaji danas funkcionišu u četrdesetak crkava, uključujući baziliku Svetog Petra u Vatikanu i katedrale u Torinu i Kremoni.

Nova kultura donacija

Izvršni direktor kompanije Numia, Fabio Puđini, ističe da će projekat doprineti stvaranju „nove kulture digitalne donacije“.Ekonomista don Klaudio Franćeskoni iz CEI dodaje da je ovo nastavak višegodišnjih istraživanja kako bi se pronašli digitalni alati koji najbolje odgovaraju crkvenim zajednicama u Italiji.

Sistem je posebno koristan u turističkim gradovima, gde mnogi posetioci nemaju gotovinu. Donacija se može izvršiti za samo nekoliko sekundi, putem otiska prsta, PIN-a ili "Face ID"-a.

Globalni trend

Italija nije prva koja uvodi digitalne donacije.

U Londonu ulični muzičari već godinama primaju beskontaktna plaćanja, dok u Kini prosjaci u činije stavljaju "QR" kodove za donacije putem Alipay ili "WeChat Wallet" aplikacija.

U SAD, beskućnik iz Detroita poznat kao "Pošteni Abe" još 2016. godine koristio je pametni telefon i POS čitač za prikupljanje priloga karticama, zarađujući i do 50 dolara dnevno.

Italijanska aplikacija koja menja način pomaganjaItalijan Đandonato Salvija iz Barija osmislio je aplikaciju "Tucum", koja prenosi milosrđe u digitalno doba.

Korisnici koje verifikuje "Caritas Diocesana" dobijaju karticu sa simboličnom mesečnom članarinom od 2 evra. Kartica ne sadrži novac, već kredit koji se može koristiti u supermarketima, pekarama i restoranima koji učestvuju u programu. Donatori imaju sigurnost da prilog stiže direktno onome kome je namenjen.

Naziv "Tucum" potiče od drveta brazilske palme, od kojeg se prave prstenovi solidarnosti sa siromašnima, a projekat podseća na napuljsku tradiciju "caffè sospeso" - unapred plaćene kafe za one koji je ne mogu priuštiti.

Autor: S.M.