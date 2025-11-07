Najgora i najinvazivnija vrsta stigla je u Evropu: Napada ljude, jede sve što stigne, istrebljivanje je SKORO NEMOGUĆE

Građani najvećeg italijanskog ostrva, Sicilije, suočavaju se sa invazijom crvenog vatrenog mrava, jedne od najopasnijih i najinvazivnijih vrsta na svetu. Ovaj sićušni mrav, poreklom iz Latinske Amerike, poznat je po svojoj sposobnosti da ugrožava ekosisteme i uzrokuje ogromne ekonomske štete, koje se mere milijardama.

Američki mediji pisali su da je Avola, mondemski gradić u južnoj Italiji, okružen poljima badema i citrusnim gajevima, koji postao epicentar ekološke invazije. Podsetimo, crveni mravi prvi put su zabeleženi u Evropi 2023. godine, baš na Siciliji.

Kada je počelo iskorenjivanje

Naime, kako piše CNN, crveni vatreni mrav je klasifikovan kao jedna od najinvazivnijih vrsta na svetu i među najskupljim je za suzbijanje.

Na Siciliji je program iskorenjivanja započet u junu 2025. godine. Program, koji predvode regionalna vlada i italijansko Ministarstvo zaštite životne sredine, zajedno sa naučnicima sa Univerziteta u Kataniji, ima za cilj da zaustavi dalje širenje mrava u Evropu i iskoreni vrstu sa ostrva.

Da li je iskorenjivanje moguće

Zanimljivo je da je Novi Zeland jedina zemlja na svetu koja je uspešno iskorenila kolonije crvenih vatrenih mrava nakon što je potrošila stotine miliona dolara.



Vrsta je dobila ime po činjenici da kada ubode, „ima ovaj osećaj pečenja poput vatre“, rekla je Lucija Zapala, profesorka entomologije na Univerzitetu u Kataniji koja je uključena u program. Njen latinski naziv je solenopsis invicta. Invicta na latinskom znači nepobediv.



Vrsta je poznata po svojoj izuzetnoj prilagodljivosti i instinktu za preživljavanje. Potiče iz tropskih močvara i travnjaka Brazila, Paragvaja, Urugvaja, Bolivije i Argentine.

Agresivno napadaju

Poznati su po tome što agresivno napadaju svoj plen, zarivajući vilice u njegovo meso i ubadajući svoje žrtve iglolikim žalom, ubrizgavajući otrov iznova i iznova. Dokumentovano je da ubijaju male gmizavce, pa čak i mlade krave. Vrsta je svaštojeda.

Hrani se domaćim mravima, kao i drugim insektima, gmizavcima i vodozemcima, poput žaba i guštera, pa čak i malih sisara. Pokušaji kontrole ove vrste istorijski su bili astronomski skupi. U Sjedinjenim Državama, procenjuje se da je vatreni mrav odgovoran za preko 6 milijardi dolara godišnje za popravku štete, medicinsku negu i troškove kontrole, dok je Australija izdvojila 600 miliona australijskih dolara (400 miliona američkih dolara) tokom četvorogodišnjeg perioda kako bi pomogla u iskorenjivanju.

Osećaju se posledice zaraze

Sicilija već trpi mnoge posledice zaraze. Državni rasadnik u provinciji Sirakuza je zatvoren, a redovi mladih sadnica domaćeg drveća, nekada namenjenih za pošumljavanje, čekaju uništenje.

Sicilijanski tim za iskorenjivanje mrava poziva javnost da im pomogne u njihovim naporima. Planiraju da pokrenu građanski program kako bi bolje razumeli gde su se mravi proširili.



„Plašim se svih gnezda koja još nismo pronašli, a koja se nalaze u privatnim kućama, privatnim baštama, voćnjacima“, priznaje Zapala.

Reagovala i EU

Uzgred, crveni vatreni mrav je uvršten na listu invazivnih stranih vrsta Evropske unije sa najvišim prioritetom i stoga postoji obaveza svih zemalja EU da sprovode nadzor i odmah prijave mrave kada se otkriju.

„To je lako reći“, kaže Pjero Đenovezi, predsednik Specijalne grupe za invazivne vrste Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN). „Za razliku od Novog Zelanda, mi nemamo tradiciju stvaranja sistema prevencije za invazivne strane vrste“, priznaje on.

Sicilija je na prvim linijama invazije evropskih vatrenih mrava. Ako ne uspe da obuzda širenje, više zemalja će biti u opasnosti.

Autor: D.Bošković