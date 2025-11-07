AKTUELNO

EKSPLOZIJA U STANU! Muž i žena povređeni, ona helikopterom prebačena u blonicu - DRAMA u Torinu!

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

Dve osobe su povređene u eksploziji u zgradi u ulici Via Farina 102 jutros u Rivarolo Kanavezeu, u pokrajini Torino.

Eksplozija se dogodila oko 7:00 časova, verovatno uzrokovana curenjem gasa u stanu na drugom spratu.

Povređeni su muž i žena, koji su oboje prevezeni u bolnicu.

Ženino stanje je ozbiljnije i helikopterom je prebačena u CTO.

Zgrada je evakuisana iz predostrožnosti, a vatrogasna služba Ivreje i karabinjeri istražuju kako bi utvrdili uzrok nesreće.

Autor: D.Bošković

