EKSPLOZIJA U STANU! Muž i žena povređeni, ona helikopterom prebačena u blonicu - DRAMA u Torinu!

Dve osobe su povređene u eksploziji u zgradi u ulici Via Farina 102 jutros u Rivarolo Kanavezeu, u pokrajini Torino.

Eksplozija se dogodila oko 7:00 časova, verovatno uzrokovana curenjem gasa u stanu na drugom spratu.

Povređeni su muž i žena, koji su oboje prevezeni u bolnicu.

Ženino stanje je ozbiljnije i helikopterom je prebačena u CTO.

Zgrada je evakuisana iz predostrožnosti, a vatrogasna služba Ivreje i karabinjeri istražuju kako bi utvrdili uzrok nesreće.

Esplosione in un appartamento a Rivarolo Canavese: feriti marito e moglie, evacuato tutto il palazzo https://t.co/YOgunNzwBo pic.twitter.com/TBTfVHsuAN — Torino Today (@torinotoday) 07. новембар 2025.

Autor: D.Bošković