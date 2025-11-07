SRAMNO PONAŠANJE PRVOG ČOVEKA NJUJORKA! Razbesneo Srbe, pokazivao albanskog orla! (FOTO)

Novi gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani pozirao je fotografima tokom izborne kampanje pokazujući albanskog orla.

Zohran Mamdani, kandidat Demokratske stranke koji je pobedio na izborima za gradonačelnika Njujorka, privukao je pažnju albanske zajednice i šire javnosti kada je tokom susreta sa pristalicama u njujorškom kvartu Kvins pokazao rukama - simbol albanskog orla, posebno nepopularnog i omraženog među Srbima.

Znak kojim Albanci vređaju i provociraju Srbe

Ovaj pokret rukama, poznat kao znak orla, predstavlja za Albancenacionalni identitet i ponos, ali ga često koriste kako bi provocirali i vređali srpski narod, posebno na utakmicama i velikim manifestacijama.

Zohrana su Albanci prihvatili s oduševljenjem posebno jer se solidarisao sa njima ističući to na ovakav način i javno, a posebno i zbog toga što je musliman, što je posebno obradovalo veliki broj Albanaca.

Mamdani koji je postao novi gradonačelnik Njujorka, najvećeg američkog grada, sigurno je imao veliku podršku albanske zajednice u ovom gradu.



Demokrata iz Kvinsa

Zohran Mamdani je mlad i progresivan političar, poznat po zalaganju za socijalnu pravdu i ekonomsku reformu. Na unutarstranačkim izborima 2025. godine pobedio je bivšeg guvernera Endrjua Kuoma i osvojio demokratsku nominaciju za gradonačelnika Njujorka.

Pobedio je i na opštim izborima u novembru i postao prvi muslimanski gradonačelnik i prvi gradonačelnik indijskog porekla u istoriji Njujorka.

Možda bi prikazivanje albanskog orla trebalo sve u Srbiji da nas zabrine. Albanci tradicionalno podržavaju demokrate, a podrška Zohranu je sada višestruka. Najpre zato što je demokrata, zatim, zato što je musliman i na kraju, zato što je izraezio privrženost albanskoj populaciji u Americi.

Poreklo i biografija

Zohran Kvame Mamdani rođen je 18. oktobra 1991. godine u Kampali, Ugandi. Sin je indijsko-američke rediteljke Mire Nair i naučnika Mahmuda Mamdanija, koji je indijskog porekla i živi u Ugandi.

Porodica se preselila u Njujork kada je imao sedam godina. Tamo je pohađao Bronx High School of Science, a potom studirao afričke studije (Africana Studies) na Bowdoin koledžu u Mejnu.

Godine 2018. postao je državljanin Sjedinjenih Američkih Država.

