AKTUELNO

Svet

Na suđenju u Krunskom sudu u Svonziju čulo se da je mala Lola zadobila 101 odvojenu povredu na telu

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Foto/Hrvatska policija ||

Tri zatvorenika optužena su za ubistvo osuđenog ubice dece Kajla Bevana (33), koji je preksinoć pronađen mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru HMP Vejkfild u Engleskoj.

Bevan je služio doživotnu kaznu za brutalno ubistvo dvogodišnje ćerke svoje partnerke, Lole Džejms, koja je preminula 2020. godine od stravičnih povreda, izveštava Skaj njuz.

Na suđenju u Krunskom sudu u Svonziju čulo se da je mala Lola zadobila 101 odvojenu povredu na telu, uključujući „katastrofalnu“ povredu mozga. Lekari su uporedili težinu njenih povreda sa onima od saobraćajne nesreće velikom brzinom, a pronađeni su i dokazi o oružju.

Bevan se branio tvrdeći da je devojčica pala niz stepenice nakon što ju je porodični pas gurnuo. Njena smrt je nastupila samo nekoliko meseci nakon što se Bevan, dugogodišnji zavisnik od droge, uselio u kuću njene majke Šined Džejms, samo nekoliko dana nakon što su se upoznali na Fejsbuku.

Majka devojčice: On je čudovište

Bevan, poreklom iz Aberistvita, negirao je ubistvo, ali je 2023. godine proglašen krivim i osuđen na doživotni zatvor sa minimalnom kaznom od 28 godina. Lolina majka Šinead Džejms je osuđena na šest godina zatvora zbog izazivanja ili dopuštanja smrti deteta. Tokom suđenja, opisala je Bevana kao „čudovište“ koje „treba da trune u paklu“ jer joj je otelo ćerku.

Policija Zapadnog Jorkšira danas je saopštila da su Mark Felouz (45), Li Njuel (56) i Dejvid Tejlor (63) optuženi za Bevanovo ubistvo. Sva trojica su zadržana u pritvoru i danas bi trebalo da se pojave pred Prekršajnim sudom u Lidsu.


Incident se dogodio manje od mesec dana nakon što je u istom zatvoru nožem na smrt izbo pedofila i pevača grupe Lostprofets, Ijana Votkinsa. Zatvorenici Rašid Gedel (25) i Samjuel Dodsvort (43) optuženi su za njegovo ubistvo, dok su još dvojica muškaraca uhapšena zbog sumnje na zaveru za ubistvo.

Autor: S.M.

#101 povreda

#Dete

#Lola

#Suđenje

#povrede

POVEZANE VESTI

Svet

Za ovakvu bizarnost još niste čuli: Doktorka zatvoreniku STAVLJALA ČILI PAPRIČICU NA HEMOROIDE

Hronika

PROBLEM JE BIO U PODELI IMOVINE? Otkriveno šta je Ana Knežević radila pre nestanka

Svet

OKONČANA DRAMA U GRČKOJ: Napadač koji je UBIO dvoje i zabarikadirao se u radionici izvršio SAMOUBISTVO

Svet

OCU UBICI PREREZALI GRKLJAN U ZATVORU! Ćerku tukao, zlostavljao i GRIZAO godinama - zatvorenici mu napravili ZASEDU!

Hronika

David bio u Srbiji nakon nestanka Ane Knežević, na Tari bacio telo? Ovo su detalji slučaja koji je potresao svet

Hronika

Oglasio se brat Ane Knežević nakon što je David pronađen mrtav: Naivno smo se nadali...