Najzgodnijeg robijaša je ovaj LEPOTAN srušio sa trona: Žene ne mogu da dođu sebi zbog OVE fotke

Da, Džeremi Miks može da odmori. Internet je upravo našao novog "vrelog robijaša" i, naravno, nastao je haos

Maks O. Velan, 35, iz Luisvila u Kentakiju, postao je viralni fenomen nakon što je uhapšen 2. novembra u tri ujutru. Policija je saopštila da je vozio u blizini Mid Siti Mola kada je navodno udario u policijski auto koji je stajao na crvenom svetlu. Kada su ga pitali šta je tačno pio, njegov odgovor je bio kratak i poetski.

- Da, rekao je.

Ispostavilo se da mu je alkohol u krvi bio skoro duplo iznad dozvoljenog. Optužen je za vožnju pod dejstvom alkohola i nanošenje štete imovini velike vrednosti. Sasvim standardan scenario u Americi, reklo bi se.

Ali internet ne zanima pravni deo priče. Ne, internet je otišao pravo na izgled. U knjizi hapšenja piše: visok oko 183 cm, zelene oči, neoženjen. Ostalo su odradile društvene mreže.

U roku od par sati, ljudi su krenuli da ga proglašavaju "najnovijim članom panteona zgodnih mugshot-a muškaraca". Komentari ispod njegove fotografije izgledaju kao da se bira novi momak za reality.

- Mislim, jel smo ikada imali muškog badi momka nedelje?

- Ok, ja ću da ga izvučem, koliko je kaucija?

- Ovaj čovek je previše zgodan da bi bio u zatvoru.

- Želimo da znamo šta je tačno bilo to "nestašluk". Mi to možemo da popravimo.

Sve klasične faze infatuacije, samo online i vrlo javno.

Girls are max glazing these guys like Jeremy Meeks



Super super viral. pic.twitter.com/Rad7v6pdV1 — J (@redemptionjizzy) 05. новембар 2025.

Internet ima istoriju ovoga

Možda najpoznatiji prethodnik je Džeremi Miks, kod nas već poznat kao "najzgodniji osuđenik na svetu". Njegova fotka iz 2014. postala je pop-kulturni trenutak. Nakon toga, potpisao je ugovore, hodao modne piste, bukvalno iz zatvora do modnih revija.

A prošlog meseca internet se oduševio "zgodnim osumnjičenima iz Luvra" - da bi se ispostavilo da te fotke nemaju nikakve veze sa krađom dragulja. Ali ko to sad pamti? Bitno je da je feed bio zanimljiv.

Zašto se ovo stalno dešava

Jer internet voli da napravi narativ, pa i onda kad je potpuno apsurdan. Ljudi vole da veruju da mogu da "poprave" nekoga ko je malo problematičan. Malo "loš momak", ali lep. Trop koji nikad ne umire.

Plus, ova kolektivna žeđ je realno komična i brutalno iskrena. Niko više ni ne glumi moralnu uzvišenost. Sve je transparentno: videli smo ga, dopalo nam se, šaljemo srce.

Realno, svet se menja, ali jedna stvar ostaje ista: internet obožava da napravi celeb od bilo čega. Pa i od policijske fotografije u tri ujutru, posle nekoliko pića "koja nisu bila prebrojana".

A Maks? Izašao je uz kauciju. Verovatno još ni ne zna da ga pola TikToka već zamišlja kao problematičnog dečka kome se vraćaju i kad ne bi trebalo.

I, naravno, da bi ga "popravili". Jer naravno...

Autor: S.M.