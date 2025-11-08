LAVROV O POTEZIMA AMERIKE: Moskva nije dobila objašnjenja Vašingtona o mogućem obnavljanju nuklearnih proba

Rusija za sada nije dobila razjašnjenja od SAD u vezi sa izjavama predsednika Donalda Trampa o mogućem obnavljanju nuklearnih ispitivanja, izjavio je ministar spoljnih poslova RF Sergej Lavrov.

-Ne, za sada nikakva objašnjenja – šta je predsednik Tramp imao u vidu kada je govorio o obnavljanju nuklearnih ispitivanja – diplomatskim kanalima nismo dobili, rekao je Lavrov novinarima.

Lavrov je takođe naveo i da je nejasno da li se radi o ispitivanjima nosača nuklearnog oružja ili o probama u kojima ne dolazi do nuklearne reakcije.

-Ili je Tramp zaista mislio na nameru Vašingtona da obnovi prave nuklearne probe, dodao je šef ruske diplomatije.

Takozvana podkritična ispitivanja su testovi u kojima ne dolazi do nuklearne reakcije; sprovode ih sve nuklearne države radi održavanja bezbednosti i borbene sposobnosti arsenala, ne protivreče dobrovoljno preuzetim obavezama ovih država i ne krše Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba.

Autor: D.Bošković