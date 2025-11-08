FICO NE ŽELI ZA OVO NI DA ČUJE: Novinari su ga pitali za Ukrajinu, njegov odgovor ih zaledio

Naime, odgovarajući na pitanje da li će Slovačka podržati predlog da se zamrznuta ruska sredstva u EU u iznosu od 140 milijardi evra iskoriste za vojnu pomoć Ukrajini, Fico je rekao: „Jasno je da ćemo biti protiv“. „Taj komad ruskog sira veoma se dopada evropskoj vrani“, naveo je metaforu.

„EU, koja je umorna od rata, ali ga s druge strane snažno podržava, više ne želi da se na to prikuplja novac, jer je za poslednje dve i po godine izdvojeno 177,5 milijardi evra. Sada je odlučeno da se ta zamrznuta sredstva upotrebe i daju Ukrajini za pokriće vojnih troškova 2026. i 2027. godine“, rekao je Fico.

„Sasvim sam jasno poručio da Slovačka, dok sam ja premijer, neće učestvovati ni u kakvim pravnim ili finansijskim mehanizmima čiji je cilj konfiskacija zamrznutih aktiva radi plaćanja vojnih rashoda u Ukrajini. Da li želimo da taj rat okončamo, ili ga podržavamo? Da li želimo da Ukrajini damo 140 milijardi evra za nastavak rata? Šta iz toga sledi? Da će rat trajati još dve godine“, kazao je on.

Sredstva koja EU planira da usmeri Kijevu, po njegovim rečima, Ukrajina nikada neće vratiti.

„Slovačka ne može da grca zbog rata. Slovačka ne može da se stiska za vojne troškove“, poručio je Fico, dodajući da se zajednica treba usredsrediti na podršku sopstvenim državama članicama, poput poljoprivrednog sektora, što je aktuelno i za Slovačku.

Autor: D.Bošković