AKTUELNO

Svet

FICO NE ŽELI ZA OVO NI DA ČUJE: Novinari su ga pitali za Ukrajinu, njegov odgovor ih zaledio

Izvor: Alo, Foto: Tanjug AP/Alexander Nemenov ||

Naime, odgovarajući na pitanje da li će Slovačka podržati predlog da se zamrznuta ruska sredstva u EU u iznosu od 140 milijardi evra iskoriste za vojnu pomoć Ukrajini, Fico je rekao: „Jasno je da ćemo biti protiv“. „Taj komad ruskog sira veoma se dopada evropskoj vrani“, naveo je metaforu.

„EU, koja je umorna od rata, ali ga s druge strane snažno podržava, više ne želi da se na to prikuplja novac, jer je za poslednje dve i po godine izdvojeno 177,5 milijardi evra. Sada je odlučeno da se ta zamrznuta sredstva upotrebe i daju Ukrajini za pokriće vojnih troškova 2026. i 2027. godine“, rekao je Fico.

„Sasvim sam jasno poručio da Slovačka, dok sam ja premijer, neće učestvovati ni u kakvim pravnim ili finansijskim mehanizmima čiji je cilj konfiskacija zamrznutih aktiva radi plaćanja vojnih rashoda u Ukrajini. Da li želimo da taj rat okončamo, ili ga podržavamo? Da li želimo da Ukrajini damo 140 milijardi evra za nastavak rata? Šta iz toga sledi? Da će rat trajati još dve godine“, kazao je on.

Sredstva koja EU planira da usmeri Kijevu, po njegovim rečima, Ukrajina nikada neće vratiti.

„Slovačka ne može da grca zbog rata. Slovačka ne može da se stiska za vojne troškove“, poručio je Fico, dodajući da se zajednica treba usredsrediti na podršku sopstvenim državama članicama, poput poljoprivrednog sektora, što je aktuelno i za Slovačku.

Autor: D.Bošković

#Podrška

#Robert Fico

#Ukrajina

#evropska unija

#slovačka

#vojna pomic

POVEZANE VESTI

Svet

'Ne dam pare za Ukrajinu!' Fico odbio EU plan za vojnu pomoć Kijevu - kritikuje sankcije Rusiji

Svet

NE DAMO PARE ZA RAT Fico poručio: Slovačka neće pružiti finansijsku i vojnu podršku Ukrajini za nastavak sukoba

Svet

VIDEĆEMO SAD 'VELIKE IGRAČE' U EU: Fico se oglasio o sastanku Putina i Trampa na Aljasci

Svet

Dogovor je postignut: Saveznice NATO pristale da naredne godine finansiraju pomoć Ukrajini od 40 milijardi evra!

Svet

FICO BLOKIRAO NOVE SANKCIJE RUSIJI: Predlog 'neadekvatan' za interese Slovačke

Svet

FICO ZAPRETIO UKRAJINI: Slovačka najavila kontramere zbog odluke Kijeva da prekine tranzit ruskog gasa, a ovo je plan Bratislave