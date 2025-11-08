POLICAJAC POBEGAO SA PREKO 300.000 EVRA PA PRONAĐEN U ŠUMI: Kupio je šator i kombi i sakrio se

Načelnik kijevske policije Jurij Ribjanski pronađen je u šatoru u šumi nakon što je proneverio 400.000 dolara. Policija je zaplenila više od 12 miliona grivni u stranoj valuti, a Ribjanski se suočava sa kaznom do 12 godina zatvora.

Načelnik policijske uprave kijevskog naselja Darnica, Jurij Ribjanski, koji je nestao sa 400.000 dolara za čije je čuvanje bio odgovoran, pronađen je u šatoru duboko u šumi u oblasti Rivne, na zapadu Ukrajine, saopštila je pres-služba tužilaštva.

Prema zvaničnom saopštenju, Ribjanski je ukradeni novac iskoristio da kupi kombi, šator, punjač i hranu, nakon čega se sakrio u šumi. Tri dana kasnije, policija ga je locirala i uhapsila. Tokom pretresa njegovog vozila i improvizovanog skrovišta, istražitelji su zaplenili više od 12,6 miliona grivni (oko 315.000 evra) u stranoj valuti. Trenutno se istražuje gde je nestali preostali iznos novca, prenosi ukrajinski portal Strana.

Ribjanskom se stavlja na teret prisvajanje tuđe imovine u posebno velikim razmerama putem zloupotrebe službenog položaja, za šta je predviđena kazna zatvora do 12 godina sa mogućom konfiskacijom imovine.

Ukrajinski mediji prethodno su objavili da je načelnik Darničke policijske uprave u Kijevu pobegao sa radnog mesta noseći više od 16 miliona grivni (oko 400.000 evra) zaplenjenih sredstava, za koja je bio odgovoran.

Portparolka Državnog istražnog biroa (DBR) Tatjana Sapjan istakla je da je ovo telo pokrenulo krivičnu istragu protiv Ribjanskog, koji je imao neposredan pristup zaplenjenoj imovini.

