NEBESKO ČUDO: Konačno objavljene slike aviona koji će OBORITI REKORD - leteće 22 sata neprekidno (FOTO)

Kompanija "Kvantas" objavila je prve slike aviona "Erbas A350-1000ULR", koji će od 2027. godine obavljati letove bez presedanja između Sidneja i Londona, odnosno NJujorka.

Avion, sposoban da leti do 22 sata neprekidno, deo je projekta "Izlazak sunca", kojim "Kvantas" planira da skrati putovanje do istočne obale Australije za oko četiri sata, piše CNN.

Letelica je u završnoj fazi sklapanja u sedištu "Erbasa" u Tuluzu, a opremljena je dodatnim rezervoarima goriva kapaciteta 20.000 litara.

Ovo je trenutno najduži neprekidni komercijalni let na svetu.

"Kvantas" je naručio 12 aviona ovog tipa, a prvi bi trebalo da bude isporučen u oktobru naredne godine



Novi "A350-1000ULR" imaće 238 sedišta i posebno dizajniranu zonu odmora radi smanjenja džet lega (prolazni poremećaj koji nastaje kada telo ne može odmah da se prilagodi novoj vremenskoj zoni nakon putovanja avionom kroz više vremenskih zona) i poboljšanja udobnosti tokom jako dugih letova.

Our first @Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) aircraft is now on the final assembly line in Toulouse! 😍



This marks a significant step in #ProjectSunrise, which will conquer the final frontier of long-haul travel with non-stop flights between Australia's east coast and… pic.twitter.com/VqxtRMBzUm — Qantas (@Qantas) 06. новембар 2025.

Autor: D.Bošković