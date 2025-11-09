Milioni beže od stravične oluje: Super tajfun ruši sve pred sobom, talasi poput cunamija razaraju obalu

Samo manje od nedelju dana nakon razornog udara tajfuna na centralni deo Filipina, Filipini se nalaze na udaru novog, još jačeg tajfuna Kalmaegi.

Reč je o super tajfunu, koji je se sa istoka i sa Pacifika u ovom času direktno obrušava na severni deo Fulipina, a svojim centrom, tj. okom na istočni deo ostrva Luzon.

Reč je o tajfunu pete kategorije sa udarima vetrova preko 250 km/h. Tajfun će preći preko ostrva Luzon sa uraganskim vetrovima, koji će rušiti sve pred sobom, a talasi visine i do 15 metara obrušavaće se svom snagom na obalu.

Očekuje se da pade do 600, u planinama i do 1000 litara kiše po kvadratnom metru, pa će nastati katastrofalne poplave i bujice.

Tajfun je ogromnih dimenzija i zahvatiće severne i centralne delove Filipina, ali i glavni grad Manilu u kome živi 20 miliona ljudi. Manilu će poogoditi olujni udari od 100 km/h i preko 300 litara kiše, uz poplave i bujice.

Pred udar tajfuna, evakuisano je nekoliko miliona ljudi iz ugroženih predela, a očekuje se da više od 30 miliona ljudi bude na udaru tajfuna.

I dok je prethodni tajfun nakon Filipina nastavio put ka centralnom delu Vijetnama, ovaj tajfun će nakon Filipina krenuti prema severozapadu, ali će isred obala Kine napraviti zaokret na severoistok i kao slabiji tajfun pogodoiti Tajvan, potom kao tropska oluja i jug Japana.

Autor: S.M.