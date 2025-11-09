HOROR SNIMAK! Helikopter prilikom sletanja ostao bez repa, a onda je usledila drama koja je završila tragično

Užasan snimak koji se pojavio na društvenim mrežama pokazuje trenutak kada je ruski helikopter udario u pristanište i otkinuo rep, a pilot je zatim doneo čudnu odluku da poleti ka moru pre nego što je izgubio kontrolu i srušio se.

U nesreći je poginulo pet osoba koje su bile radile za jednog ruskog proizvođača odbrambene opreme.

Dramatični snimak otkriva potpuno neuspešno sletanje u ruskoj Republici Dagestan, 7. novembra, piše New York Post.

Nakon što je otkinuo rep, helikopter je zatim uz teške muke leteo duž obale Kaspijskog jezera, verovatno tražeći drugo mesto za sletanje.

Poseban snimak sa jedne od nadzornih kamera navodno pokazuje kako višenamenski helikopter Ka-226 udara u stambenu zgradu i eksplodira u plamenu.

Full video of the Ka-226 crash in Dagestan.



5 people have died, and 2 more are in intensive care.



A Ka-226 helicopter crashed in Dagestan, Russia. Four people were killed. They were employees of the Kizlyar Electromechanical Plant. pic.twitter.com/CWt1qbMVny — Vijesti (@Vijesti11111) 08. новембар 2025.

Video očevica ovog dramatičnog trenutka prikupio je hiljade komentara na r/aviation subreddit-u, a mnogi se pitaju zašto pilot nije spustio helikopter nakon prvog neuspelog pokušaja sletanja.

"Kada su sleteli u vodu, mislio sam da je to bilo dobro sletanje - a onda su ponovo poleteli", napisao je zbunjeni komentator.

Electromechanical Plant (KEMZ), ruskog proizvođača odbrambene opreme. KEMZ je pod sankcijama SAD zbog proizvodnje avionske opreme koju Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine.

