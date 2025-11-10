Detalji bizarnog slučaja Marka Zakerberga: Otvorio ilegalnu školu na svom imanju, nazvao je po svom piletu

Komšije u prestižnom naselju Crescent Park u Palo Altu, Kalifornija, već godinama se suočavaju sa problemima zbog kompleksa Marka Zakerberga, njegove supruge Priscille Chan i njihove dece. Njihova frustracija kulminirala je kada je otkriveno da Zakerbergovi u svom kompleksu vode školu bez dozvole, nazvanu “Bicken Ben School”, po piletu koje je ljubimac vlasnika Mete.

Luksuzni kompleks i rast tenzija

Crescent Park je jedno od najskupljih naselja u Americi, poznato po raznovrsnim arhitektonskim stilovima. Zakerbergov kompleks se proteže na 11 spojenih parcela, a komšije su još 2016. godine izrazile zabrinutost zbog rasta cena nekretnina i sve veće dominacije jednog mega-kompleksa u njihovom okruženju.

Problemi su eskalirali oko 2021. godine, kada su komšije primetile da na kompleksu funkcioniše škola. Za rad privatne škole u stambenoj zoni u Palo Altu potrebna je uslovna dozvola, koju Zakerbergovi nisu podneli.

Bicken Ben School: škola koja nije bila prijavljena

Prema dokumentima koje je WIRED pribavio putem zahteva za javne informacije, škola je mogla početi sa radom već 2021. godine, a zvanično je registrovana u državnom direktorijumu u oktobru 2022. Komšije su procenjivale da je u školi bilo 15 do 30 učenika, dok je zvanični broj bio manji.

Škola je prvobitno nudila Montessori program za decu uzrasta od 5 do 10 godina, a tokom vremena se širila i planirala uvođenje srednje škole. Dokumenti pokazuju da je škola funkcionisala na više lokacija, ali glavni kampus je bio u Palo Altu.

Komšije revoltirane

Komšije su deset godina podnosile žalbe zbog buke, saobraćajnog haosa i prisustva privatnog obezbeđenja. Neki su tvrdili da grad daje poseban tretman porodici Zakerberga.

“Teško je poverovati da bi ovakvo ponašanje bilo ignorisano kod bilo kog drugog stanovnika,” piše u jednoj od žalbi gradskim vlastima. Komšije su zahtevale od Zuckerberga da obezbedi dozvolu za školu, organizuje javno saslušanje i zaustavi dalje širenje kompleksa, uz minimalizovanje buke i saobraćajnog haosa.

Grad reaguje, ali problem ostaje

Lokalni zvaničnici su tvrdili da se zonski i građevinski propisi dosledno sprovode, bez obzira ko je vlasnik. Ipak, dugogodišnje žalbe komšija ukazuju na to da je postupak bio spor i nezadovoljavajući. U martu 2025. komšije su dobile rok do 30. juna da se škola zatvori ili da pribavi potrebnu dozvolu.

Zakerbergovi su naveli da planiraju da škola pređe na licencirani model velike porodične dnevne brige, koncept legalan za najviše 14 dece mlađe od 10 godina. Lokacija nove škole i dalje nije poznata.

Komšije ne zaboravljaju

Iako su škole zatvorene u Palo Altu, komšije kažu da deceniju trajnih smetnji i dalje ne mogu zaboraviti. Protesti zbog buke, gužve i ilegalne škole ostavili su dubok utisak na zajednicu.

Jedan komšija je za WIRED izjavio: “Ne znam tačno šta se sada dešava, ali nećemo zaboraviti ceo Bicken Ben scenario i poslednjih deset godina haosa u našem naselju.”

Autor: A.A.